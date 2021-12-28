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КПП на границе с Китаем в связи с праздниками временно закрываются

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- Анастасия Карелина
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В связи с празднованием Нового года КПП на границе с Китайской Народной Ресубликой временно закрываются. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ.

По инициативе китайской стороны в связи с празднованием Нового года пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, с 1 по 3 января 2022 года включительно будут временно закрыты для перемещения транспортных средств и грузов.

Пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" возобновят функционирование 4 января 2022 года в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение транспортных средств и грузов из Китайской Народной Республики в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/411627
Теги:
граница, Китай, Новый год, Кыргызстан, Погранслужба
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