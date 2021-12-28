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В Сокулукском райне 18 га сельхоз земель кабмин отдал под строительство

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- Алина Мамаева
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Земли, расположенные на территории Новопавловского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики, переведены (трансформированы) из категории "Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли населенных пунктов". Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Данное решение принято в целях строительства социальных объектов на территории Новопавловского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области.

Исходя из того и в соответствии со статьями 13,17 конституционного Закона "О кабинете министров", статьей 20 Земельного кодекса и статьей 6 Закона "О переводе (трансформации) земельных участков", принимая во внимание заключение полномочного представителя президента в Чуйской области от 24 ноября 2021 года № НА-05-1115 кабинет министров принял решение:

Перевести (трансформировать) 18 га земель орошаемой пашни Государственного фонда сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Новопавловского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области в контуре № 484, из категории "Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли населенных пунктов" для строительства социальных учреждений.


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URL: https://www.vb.kg/411631
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