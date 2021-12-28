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Еще больше ограничений: талибы ввели новые запреты для женщин и телевидения

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- Алина Мамаева
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Талибы запретили афганским женщинам путешествовать без сопровождения на расстояние, превышающее 72 километра. Вновь созданное министерство содействия добродетели и предотвращения пороков Афганистана обязало женщин передвигаться на большие расстояния только в компании мужа или близкого родственника.

Отдельно чиновники министерства запретили водителям такси и общественного транспорта пускать в салон пассажирок без хиджаба и включать музыку. Водитель такси в Кабуле, не пожелавший называть свое имя, подтвердил Азаттыку, что вооруженные представители "Талибана" некоторое время назад дали ему такое указание. Официальный представитель министерства Мохаммад Садик Акиф 26 декабря подтвердил подлинность этого указания.

Кроме того, талибы запретили местным СМИ показывать иностранные сериалы, противоречащие нормам шариата, женщин без хиджаба, а также любые песни, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей медиа.

По их словам, комиссия по культуре запретила показывать девушек в модной одежде даже в рекламе. Все женщины должны быть в хиджабах. Кроме того, медиа должны отказаться от иностранных сериалов, противоречащих афганской культуре и нормам шариата, а использование песен строго запрещено.

Как заявили в комиссии, СМИ должны быть предоставлять "сбалансированные" новости, основанные не на слухах. Иностранные СМИ, которые транслируются в Афганистане, должны соответствовать нормам, установленным властями старны, в противном случае их запретят.


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URL: https://www.vb.kg/411637
Теги:
Афганистан, телевидение, Талибан, женщины
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