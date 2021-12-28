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Школьники из КР стали призерами Македонской олимпиады по математике

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- Наталья Крайнова
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Школьники из Кыргызстана выиграли две серебряные и семь бронзовых медалей на Македонской олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Сообщается, что этом году также, как и в прошлом, Македонская олимпиада FMC прошла в дистанционнном формате. На ней выступили более 700 учащихся из разных стран мира, в том числе из Кыргызстана – 30 школьников.

По итогам олимпиады несколько кыргызстанских школьников выиграли серебряные и бронзовые медали по математике:

  1. Тилек Аскербеков, Бишкекский лицей им. Чынгыза Айтматова – серебряная медаль,
  2. Фёдор Корнияш, УК АФМШЛ №61 им. Якира Е.Б. г. Бишкек – серебряная медаль,
  3. Эльдар Искандеров, школа "Газпром Кыргызстан" – бронзовая медаль,
  4. Нурсултан Эшперов, школа "Газпром Кыргызстан" – бронзовая медаль,
  5. Сейит Рыскулов, школа "Газпром Кыргызстан" – бронзовая медаль,
  6. Абдумалик Турсунов, школа Келечек MIT – бронзовая медаль,
  7. Темирлан Бакыжанов, Бишкекский лицей им. Чынгыза Айтматова – бронзовая медаль,
  8. Бахтиёр Абдуллаев, Кадамжайский лицей "Семетей" – бронзовая медаль,
  9. Азирет Акматбек уулу, Бишкекский лицей им. Чынгыза Айтматова – бронзовая медаль.

Школьников к олимпиаде, которая проходила в онлайн-формате, готовили Мамат Ишматов – учитель математики школы "Газпром Кыргызстан" и УК АФМШЛ №61 и Азамат Аскаров – учитель математики Бишкекского лицея им. Чынгыза Айтматова.

Олимпиада FMC ежегодно организуется математической ассоциацией Македонии.


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URL: https://www.vb.kg/411640
Теги:
Министерство образования, образование, школа
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