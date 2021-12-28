Узбекистанец пытался незаконно пересечь границу с КР. Его задержали

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 27 декабря 2021 года пограничники Ала-Букинского пограничного отряда задержали гражданина Республики Узбекистан за попытку незаконного пересечения государственной границы.

В ходе несения службы в местности Ак-Таш Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд ПС ГКНБ заметил человека, который направлялся с территории Кыргызской Республики в сторону Республики Узбекистан вне пункта пропуска.

Пограничный наряд задержал нарушителя, не допустив незаконного перехода границы. Задержанным оказался гражданин Узбекистана Б.А., 1982 г.р.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.