Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 95.52 - 96.72

Узбекистанец пытался незаконно пересечь границу с КР. Его задержали

101  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 27 декабря 2021 года пограничники Ала-Букинского пограничного отряда задержали гражданина Республики Узбекистан за попытку незаконного пересечения государственной границы.

В ходе несения службы в местности Ак-Таш Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд ПС ГКНБ заметил человека, который направлялся с территории Кыргызской Республики в сторону Республики Узбекистан вне пункта пропуска.

Пограничный наряд задержал нарушителя, не допустив незаконного перехода границы. Задержанным оказался гражданин Узбекистана Б.А., 1982 г.р.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411641
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, границы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  