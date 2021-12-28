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Итальянский шеф-повар отсудил 39 тысяч долларов у ресторанного критика

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- Наталья Крайнова
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Знаменитый итальянский шеф-повар Карло Кракко отсудил 39 тысяч долларов у редактора журнала, раскритиковавшего его ризотто, передает Daily Mail.

Издание сообщает, что повар подал в суд на редактора газеты La Cronaca di Verona Акилле Оттавиани за его негативный отзыв. Шеф-повар, чей ресторан имеет две звезды Мишлен, подал на гала-вечере ризотто по своему фирменному рецепту с помидорами, лимоном, тмином и тушеной говядиной.

Однако редактор журнала написал после ужина, что многие посетители ушли разочарованными и направились в близлежащие кебабные, что и стало предметом судебной жалобы Кракко.

"Невкусное ризотто, жесткое мясо, овощи, которые не сочетаются друг с другом, разве что в глупости несуществующего кулинарного величия. Лучше уж сухарики "Сан-Карло", которые Кракко рекламирует по телевизору", - говорится в материале журналиста.

После публикации рецензии редактора Кракко сказал, что гости хвалили качество мяса в его ризотто и он не видел ни одного гостя, который бы ушел за шашлыком.

Шеф-повар отметил, что такая оценка оказала сильное влияние на его бизнес, в связи с чем он принял решение обратиться в суд. В результате он выиграл два иска о клевете, и суд обязал Оттавиани выплатить штраф в размере 11 тысяч евро, предварительную компенсацию в размере 20 тысяч евро и расходы в размере 3 500 евро за клевету.


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URL: https://www.vb.kg/411645
Теги:
Италия, питание
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