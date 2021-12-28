Постановку "Прощай, Гульсары!" транслировали по немецкому радио

Радиоспектакль по повести Чингиза Айтматова "Прощай, Гульсары!" на немецком языке 25 и 26 декабря транслировала немецкая радиостанция MDR Kultur (Mitteldeutscher Rundfunk). Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Режиссером радиоспектакля в двух частях является Хайке Таух. Главные роли в нем исполнили немецкие артисты.

В рамках специального выпуска программы MDR Kultur состоялся обмен мнениями по произведению классика кыргызской литературы. Участие в дискуссии принял представитель Кыргызско-германского культурного общества в Берлине Махабат Садырбек и германский актер Феликс Гезер.

Произведения Чингиза Айтматова переведены на немецкий язык и очень популярны среди немецких читателей. Их можно свободно приобрести в книжных магазинах в Германии.