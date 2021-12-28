Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 95.52 - 96.72

Постановку "Прощай, Гульсары!" транслировали по немецкому радио

56  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Радиоспектакль по повести Чингиза Айтматова "Прощай, Гульсары!" на немецком языке 25 и 26 декабря транслировала немецкая радиостанция MDR Kultur (Mitteldeutscher Rundfunk). Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Режиссером радиоспектакля в двух частях является Хайке Таух. Главные роли в нем исполнили немецкие артисты.

В рамках специального выпуска программы MDR Kultur состоялся обмен мнениями по произведению классика кыргызской литературы. Участие в дискуссии принял представитель Кыргызско-германского культурного общества в Берлине Махабат Садырбек и германский актер Феликс Гезер.

Произведения Чингиза Айтматова переведены на немецкий язык и очень популярны среди немецких читателей. Их можно свободно приобрести в книжных магазинах в Германии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411646
Теги:
Германия, литература, радио, Чингиз Айтматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  