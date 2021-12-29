"Шапиро любил Кыргызстан самозабвенно"

Национальном центре онкологии и гематологии прошел вечер памяти, посвященный 90–летию Бориса Моисеевича Шапиро, бывшего заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача. 90 лет ему исполнилось в прошлом году, но из–за коронавируса юбилей перенесли на этот год.

Судя по тому, как много его коллег, учеников, студентов пришли на встречу, чтобы почтить память об этом светлом, незаурядном человеке, можно говорить о масштабе личности, без преувеличения, легенды кыргызского здравоохранения.

Ради здоровья кыргызстанцев Борис Моисеевич отдал здравоохранению более пятидесяти лет жизни. Борис Шапиро обладал блестящим организаторским даром. Причем не давил, не кричал, но мог сказать так, что работа кипела и исполнялась точно в срок. И сам показывал пример потрясающей работоспособности. Будучи заместителем министра здравоохранения и главным санитарным врачом страны, он объездил весь Кыргызстан вдоль и поперек. Любил его самозабвенно и не хотел до последнего покидать. Только болезнь заставила расстаться с любимым краем.

Борис Шапиро стоял у истоков создания Республиканского центра "СПИД" и многие годы возглавлял его. И тут развернул кипучую деятельность: связался с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, который до сих пор работает в тесном контакте и помогает нам. На постсоветском пространстве наша служба по борьбе со СПИДом была лучшей. А иначе и быть не могло: ведь ее возглавлял Борис Шапиро.

Только благодаря Борису Моисеевичу ВИЧ–инфекция в Кыргызстане была зарегистрирована в самую последнюю очередь, когда в других странах уже началась эпидемия. Нас она миновала в те годы, потому что он грамотно организовал службу, интенсивно проводилась профилактика.

- Борис Моисеевич создал отличную систему санитарно–эпидемиологического надзора в нашей стране. Систему, которая доказала свою устойчивость, создала основу, благодаря которой мы сейчас справляемся с новыми вызовами, - уверен директор научно–производственного объединения "Профилактическая медицина", профессор Омор Касымов.

Беседовать с Борисом Шапиро было одно удовольствие: он был профессионалом не только в своей области, но и вообще человеком потрясающим, просто энциклопедических знаний, а сколько юмора было в его речах!

Но феномен Бориса Моисеевича был не только в организаторских способностях. Он был в его личности, в его глубоком и серьезном внутреннем мире, в его огромной человеческой цельности и щедрости.

- Борис Шапиро курировал самые, пожалуй, сложные участки в здравоохранении - эпидемиологическую службу, санавиацию. А уж что касалось поставок медтехники, то без Бориса Моисеевича тут никак было не обойтись. Он умел убедить высоких московских чиновников, что для Кыргызстана тот или иной аппарат нужнее, чем для какой–то другой республики. Иначе прямо всем смерть! И вопрос всегда решался положительно.

У Бориса Шапиро было чутье, дар при отборе кадров на ту или иную должность. Помню, он часто вносил представления на кандидатуры руководителей тех или иных подразделений. И мы соглашались после обсуждения на назначения предложенных им претендентов. Никто из них никогда не подвел Бориса Моисеевича, - сказал экс–министр здравоохранения профессор Накен Касиев.

"И это пройдет", - любил повторять Борис Моисеевич. Но память о нем останется в истории кыргызского здравоохранения, которому он посвятил жизнь.

Автор: Лерон САЙДАШЕВ, ветеран здравоохранения