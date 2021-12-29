Омор Касымов: Кыргызстан остается в группе риска

Научно–производственное объединение "Профилактическая медицина" и Санкт–Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера заканчивают исследование по оценке популяционного иммунитета к вирусу SARS COV–2 у населения нашей страны в условиях пандемии COVID–19.

Корреспондент "Вечерки" встретилась с директором НПО "Профилактическая медицина", профессором, академиком РАЕ Омором КАСЫМОВЫМ и попросила рассказать о полученных результатах, насколько они важны для государства, можно ли судить по ним, как поведет себя коронавирус в дальнейшем в нашей стране.

- Данные исследования по определению уровня достигнутого коллективного иммунитета населения республики позволят соответствующим госструктурам прогнозировать течение инфекции, с которой нам предстоит еще какое–то время жить в активной борьбе, предупреждать ее распространение, планировать свои мероприятия.

Конечно, сейчас, спустя почти два года после начала пандемии, мы более вооружены знаниями о коронавирусе во всех направлениях: как проводить диагностику, профилактику, реабилитацию, лечить. Но инфекция подбрасывает нам и серьезные проблемы. Вирус мутирует, существует несколько его штаммов. Наиболее агрессивный среди них - дельта, но появился еще один, более контагиозный, - омикрон, и пока ученые затрудняются сказать о том, как он поведет себя даже в ближайший месяц. И если Кыргызстан не достигнет соответствующего популяционного иммунитета у населения, то ситуация с COVID может только ухудшиться.

Как его можно достичь? Либо мы все должны переболеть, либо вакцинироваться всем. Это в первую очередь касается взрослого населения - от 18 лет и старше, а поэтапно, в зависимости от возраста, - и детей. Но если идти по первому пути, то, как известно, возможны большие людские потери, не каждый сможет преодолеть эту инфекцию. Никогда точно нельзя спрогнозировать, как перенесет ее тот или иной больной. И уповать на то, что я, дескать, переболею легко, - это безрассудство. Поэтому, чтобы поставить заслон COVID, надо планировать мероприятия по активной вакцинации.

Популяционный иммунитет должен быть как минимум у 70 процентов населения. А в идеале - 90 процентов. Возможность распространения вируса в этом случае станет очень незначительной, потому что каждый будет привит. Цель же нашей программы - не только определить популяционный иммунитет, но и достигнуть его.

И какой в стране популяционный иммунитет сегодня?

- Кыргызстан остается в группе риска. По распространенности коронавируса, по данным ВОЗ, мы находимся на сотом месте. Не так уж и плохо. По смертности также не превышаем среднестатистические мировые показатели. Но очень слабо у нас проводится вакцинация. Провакцинировано полностью двумя дозами чуть больше 900 тысяч человек. Это составляет от общего населения 14,6 процента. Сейчас принято решение начать вакцинировать бустерной дозой, а также подростков с 15 лет, а в последующем с 12 лет. Разумеется, с согласия родителей.

Два года биологической войны показали, что и богатые, и бедные страны не были готовы к такой вирусной атаке. Стало ясно, что подходы к профилактической медицине, особенно в области санитарно–эпидемиологического надзора, надо менять. Это раньше других поняли Китай, Япония, Южная Корея и другие страны, которые успешнее других справляются с ковидом. Еще великий Пирогов говорил, что будущее - за профилактической медициной. Легче и дешевле предупредить болезни, тем более инфекционные, чем их лечить.

Пока же, в частности, мы идем вслед за инфекцией, мы ее догоняем, но наша цель - опередить ее и поставить ей заслон, чтобы она остановилась. Сделать это возможно пока единственным путем - вакцинацией, чтобы у населения выработался иммунитет. Сколько инфекций побеждено благодаря созданию специфического иммунитета! Мы должны сделать COVID управляемой инфекцией. Пока ею мы не управляем.

Что уже показали ваши исследования?

- В совокупности антитела к коронавирусу у нас имеют не менее 49 процентов взрослого населения. И наибольшая доля среди них - это лица от 50 до 70 лет и выше. По региональным показателям, согласно полученным данным, стойкий иммунный ответ на эту инфекцию имеют жители Нарынской области.

Чем это объясняется?

- Часть паломников, прибывших после хаджа, были из Нарынской области, они–то, образно говоря, рассеяли коронавирус. Среди переболевших в Нарыне более 64 процентов жителей имеют иммунный ответ. Сейчас в стране 57 процентов населения имеют иммунный ответ на ковид. Эти люди уже встречались с инфекцией, перенесли ее в той или иной форме, по крайней мере, так они указывали в своих анкетах.

Но количество антител со временем снижается, а, стало быть, опасность подхватить коронавирус повышается и надо вакцинироваться?

- По данным ученых, перенесенная инфекция (в течение последних 6 - 8 месяцев) и наличие антител не являются противопоказаниями к иммунизации. При этом прививка не окажет негативного влияния на организм. Если уже прошло 6 и более месяцев с момента заболевания, то следует поставить прививку для защиты себя и близких. Это обусловлено тем, что в это время риск вновь заболеть коронавирусом серьезно повышается. Прививка, в свою очередь, сможет обеспечить защиту организма, так как тренирует Т–клетки памяти и способствует выработке нейтрализующих вирус антител.

И могу с уверенностью сказать, что люди, получившие вакцину, менее подвержены инфицированию. Но даже если они заболевают, то легче переносят инфекцию, включая омикрон. Это точка зрения большинства ученых разных стран. И, насколько известно, еще никто не умер именно от вакцины, по крайней мере, в нашей стране. Если поставить на чашу весов мифические осложнения от вакцин с реальными от ковида, то сразу станет ясно, что в реальной жизни они страшнее и сложнее.

Но для борьбы с пандемией актуальными остаются ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и личная ответственность. Соблюдая эти правила, население хоть немного поможет медработникам, которые чрезмерно устали и психологически, и физически.

Омор Тилегенович, у нас в стране вообще кто–то занимается прогнозированием ситуации с ковидом? Верить ли нынешним показателям заболеваемости и смертности от него? Везде ситуация напряженная, а у нас коронавирус почему–то притих. Силы копит?

- По результатам проводимых исследований при нашем центре создана специальная группа, которая будет заниматься прогнозированием ситуации в нашей стране. Есть предположения, что на повышение или снижение уровня заболеваемости влияют цикличность и сезонность. Но я больше склоняюсь к версии о цикличности ковида. 2020 год показал, что летом начался резкий подъем, осенью наблюдалось небольшое снижение, потом снова - подъем, хотя не такой стремительный, как летом. Такое волнообразное течение шло до мая нынешнего года. И эта закономерность наблюдалась и в 2021 году - с мая по сентябрь заболеваемость увеличивалась, а с октября - опять снижение, то есть с начала пандемии мы имеем три подъема. Надеемся, что школьные зимние каникулы станут своего рода локдауном и скажутся на снижении заболеваемости, если, конечно, к нам не завезут омикрон.

Ваши коллеги, профессор, говорят, что в стране нужна не просто группа ученых, которые могут дать прогноз по развитию ситуации с ковидом на какое–то время, а научный информационный центр. У нас должны быть созданы национальные структуры, готовые подготовить страну к отражению новых эпидемий, которые должны идти на шаг впереди любого заболевания. Вы согласны?

- Да, тем более мы живем в такой зоне, когда может произойти вспышка других особо опасных инфекций, той же чумы. И тогда, как говорится, мало никому не покажется. Но на протяжении многих лет в нашей стране не уделяется никакого внимания профилактической медицине, у нас ее, по сути, разрушили, хотя заболеваемость растет и молодеет. Поэтому по опыту других стран надо создавать Национальный институт общественного здоровья. Тем более что перед медициной постоянно встают новые вызовы и проблемы, которые в корне на научной основе можно было предотвращать, снижать их негативные последствия для страны и ее населения.

Единственное научное медицинское учреждение, которое с 1938 года решало все задачи, связанные с профилактической медициной - и по инфекциям, и по проблемам гигиены окружающей среды и другим, - это наше НПО "Профилактическая медицина". При нем функционирует Республиканский научно– практический центр контроля качества лабораторной диагностики инфекционных болезней, который получил сертификат международной аккредитации ISO/IEC 17043. Он первым из всех подобных центров в Центральной Азии и Восточной Европе удостоен мирового признания. Это замечательное достижение, безусловно, является значительным вкладом в улучшение качества лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, имеет большое значение для общественного здравоохранения.

Именно наши сотрудники сразу приступили к борьбе с коронавирусом в плане инфекционной безопасности, проводили строгий контроль за поступающими к нам тест–системами. И тем самым обезопасили лечебно–диагностические организации от некачественной продукции, которая хлынула на наш рынок. Мы сумели перекрыть этот поток. Но сейчас используются достаточно качественные тесты - и ПЦР, и по ИФА–диагностике, и другим исследованиям. Этот стандарт позволяет тестировать и лаборатории, которые проводят диагностику таких социально значимых инфекционных болезней, как ВИЧ, сифилис, бруцеллез, гепатит, токсоплазмоз, и других.

"спутник" - первый

На первом месте по предотвращению смертности от коронавируса находится российский "Спутник V", потом - "Пфайзер", далее - "Синофарм" и АstraZeneka.

кстати

В стране остро стоит проблема гепатита. По оценкам экспертов, расчетное число больных вирусными гепатитами В и С достигает почти полумиллиона человек. Лечение дорогое, и без финансовой поддержки государства многим оно не по карману. Наши сотрудники Республиканского научно–практического центра вирусных инфекций детально занимаются этой проблемой и готовы при госсубсидировании снизить заболеваемость вирусными гепатитами В и С на 90% и смертность - на 65% к 2030 году.