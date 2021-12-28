Китай подал жалобу в ООН на спутники Starlink Илона Маска

Интернет-спутники Starlink компании SpaceX Илона Маска вызвали недовольство в Китае, сообщает Reuters.

Власти Китая подали жалобу в Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам космического пространства, после того как их космической станции пришлось изменить свою траекторию, чтобы избежать столкновения со спутниками системы Starlink, запущенными компанией SpaceX Илона Маска.

По заявлению Пекина, космическая станция не менее двух раз была "близка к столкновению" со спутниками Starlink. Инциденты произошли 1 июля и 21 октября. Китай попросил напомнить всем государствам - участникам Договора о космосе, что они должны нести международную ответственность за деятельность правительственных и неправительственных организаций в космосе.