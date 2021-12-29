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Россия выступает за создание единого "санитарного щита" на пространстве СНГ

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- Евгений Денисенко
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Пандемия стала испытанием для региона и примером ценности практического сотрудничества, взаимопомощи и поддержки стран СНГ. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, которая приняла участие в состоявшейся 28 декабря в Санкт-Петербурге неформальной встрече глав государств СНГ.

"Россия первая с января 2020 года по поручению Президента Российской Федерации поставляет странам СНГ тест-системы для диагностики COVID-19, и с помощью российских тестов были выявлены первые случаи COVID в Казахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане. Проведено свыше 40 миссий специалистов Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, оказывается методическая и практическая помощь, осуществляется подготовка специалистов по борьбе с COVID-19. И с моими коллегами мы встречаемся очень регулярно, практически раз в две недели на видео-конференц-связи, на совещаниях, для того чтобы обсудить текущие проблемы и отработать алгоритмы их решения", - сообщила Попова.

В 2021 году, по ее словам, при поддержке правительства России начаты совместные научные исследования по изучению состояния коллективного иммунитета к коронавирусу и исследования вариации штаммов, изменчивости штаммов нового коронавируса, которые циркулируют на территориях государств СНГ. Результаты работы позволяют прогнозировать развитие ситуации и планировать противоэпидемические меры. Значимые итоги, отметила Анна Попова, получены в Беларуси, Кыргызстане. Уже началось исследование в Казахстане, высокая готовность в Таджикистане и Армении.

"Сегодня мы считаем важным реализовать следующий этап в обеспечении региональной биологической безопасности ‒ развитие независимой региональной инфраструктуры, совместных научных центров с лабораториями высокого уровня защиты", - рассказала Главный государственный санитарный врач РФ. Она проинформировала, что в России по поручению ее Президента правительством разработана инициатива "санитарный щит", направленная на укрепление и модернизацию всей системы санэпиднадзора, включая лабораторную инфраструктуру.

"Инициатива предусматривает развитие и международного сотрудничества с целью формирования единого "санитарного щита" на пространстве СНГ. Фактически эта работа уже ведётся по направлениям совместных научных исследований, подготовки кадров, оснащению лабораторий. Единый "санитарный щит" должен основываться на мощной и независимой инфраструктуре: лаборатории, научные центры, санитарно-карантинные пункты пропуска, работающие в единой системе координат. Опираясь на собственный опыт, мы готовы содействовать в проектировании, строительстве, оснащении и подготовке персонала научных центров с лабораториями высокого уровня биологической безопасности и разработки программ исследований", - доложила главам государств Содружества Попова.

Она также сообщила, что по результатам обращения коллег из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана Роспотребнадзором оказывается методическое и консультативное содействие по созданию научно-лабораторных комплексов. А к числу главных принципов развития единой инфраструктуры на общем эпидпространстве Анна Попова отнесла, в том числе, укрепление правовой базы в сфере биологической безопасности, наращивание сотрудничества по изучению оценки эпидситуаций, развитие научно-исследовательской лабораторной инфраструктуры.

"Биологическая и эпидемиологическая безопасность стран Содружества неделима, а значит, не должна быть делима и система её обеспечения", - резюмировала Главный санврач России.


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URL: https://www.vb.kg/411655
Теги:
СНГ
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