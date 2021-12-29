Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 95.52 - 96.72

Президент Садыр Жапаров вернулся из рабочей поездки в Санкт-Петербург

144  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завершилась рабочая поездка президента Садыра Жапарова в город Санкт-Петербург (Российская Федерация), состоявшаяся 28 декабря. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

В рамках поездки глава государства принял участие в традиционной неформальной встрече руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы по совместной борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, выслушали мнения специалистов об эффективных способах преодоления данной проблемы, провели дискуссию.

В неформальном саммите приняли участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Завершив рабочую поездку, президент Садыр Жапаров сегодня, 29 декабря, вернулся в г. Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411658
Теги:
президент, СНГ, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  