Президент Садыр Жапаров вернулся из рабочей поездки в Санкт-Петербург

Завершилась рабочая поездка президента Садыра Жапарова в город Санкт-Петербург (Российская Федерация), состоявшаяся 28 декабря. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

В рамках поездки глава государства принял участие в традиционной неформальной встрече руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы по совместной борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, выслушали мнения специалистов об эффективных способах преодоления данной проблемы, провели дискуссию.

В неформальном саммите приняли участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Завершив рабочую поездку, президент Садыр Жапаров сегодня, 29 декабря, вернулся в г. Бишкек.