В Центре общеврачебной практики Кадамжай заработал ангиограф

28 декабря 2021 года министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев совместно с полномочным представителем президента в Баткенской области Абдикаримом Алимбаевым посетили Центр общеврачебной практики Кадамжайского района. Министр здравоохранения и полпред приняли участие в церемонии официального ввода в работу аппарата ангиографии, сообщает пресс-служба Минздрава.

Специалисты ЦОВП Кадамжай провели коронографическое обследование трем пациентам. Кроме того, провели обход отделений и ознакомились с качеством предоставления медицинской помощи населению.

Директор Кадамжайского ЦОВП Залкарбек Баймуратов проинформировал, что этот аппарат ранее использовался в Национальном исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов. "Наши медицинские техники провели установку оборудования, закупили недостающие запчасти. В 2020 году специалисты прошли обучение в Турции и России. И сегодня мы ввели ангиограф в работу", - отметил он.

По словам директора, большая работа проведена по усилению кадрового потенциала ЦОВП. В рамках проведенной в этом году оптимизации, когда были присоединены Центры семейной медицины и территориальные больницы, был сокращен административно-управленческий аппарат, а вместо них стало возможным взять на работу необходимых специалистов. Благодаря этому мы смогли открыть отделение кардиологии на 22 койки, 4 из которых кардиореанимационные.

Также в ЦОВП Кадамжай организовано отделение экстренной медицинской помощи, где круглосуточно дежурят два врача, а днем пациентов принимают узкие специалисты: хирург, кардиолог, педиатр, терапевт, гинеколог. Пациенты здесь могут получать внутривенные и внутримышечные инъекции под наблюдением медицинских работников, не обращаясь к услугам частных центров.

В конце встречи министр Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил руководителя ЦОВП Кадамжай за хорошую организацию работы больницы. "Теперь жители Баткенской области с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут проходить обследование, не выезжая в Ош или Бишкек. Конечно есть проблема с отсутствием стентов и Министерство здравоохранения проведет работы в этом направлении. И еще хочу добавить, что профилактика заболеваний и снижение смертности от них зависит от совместных усилий Минздрава и местных органов власти", - сказал министр.

В свою очередь полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев сказал, что и местные органы власти будут оказывать необходимую поддержку организациям здравоохранения Баткенской области для повышения качества медицинских услуг населению.