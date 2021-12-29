Прогноз погоды до 4 января. Ждать ли снега в новогоднюю ночь?

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 29 декабря до 4 января.
Бишкек
29-31 декабря без осадков.
Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
1-4 января без осадков.
Ветер западный 4-9 м/с.
Чуйская область
29 - 31 декабря без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
1-2 января без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
3 января без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.
4 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.
На дорогах снежный накат, гололедица.
Ветер западный 4-9 м/с.
Таласская область
29-31 декабря без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
1-2 января без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
3 января без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.
4 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.
На дорогах снежный накат, гололедица.
Ветер западный 4-9 м/с.
Ошская область
29-31 декабря без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
1 января ночью без осадков. Днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.
2 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с.
3 января ночью без осадков. Днем в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Ветер восточный 5-10 м/с.
4 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.
На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица.
Ветер западный 4-9 м/с.
Джалал-Абадская область
29-31 декабря без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
1 января ночью без осадков. Днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.
2 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с.
3 января ночью без осадков. Днем в отдельных дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Ветер восточный 5-10 м/с.
4 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.
На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Баткенская область
29-31 декабря без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
1 января ночью без осадков. Днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.
2 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с.
3 января ночью без осадков. Днем в отдельных дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Ветер восточный 5-10 м/с.
4 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.
На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Иссык-Кульская область
29-31 декабря, 1-3 января и 4 января ночью без осадков.
4 января днем в отдельных районах снег.
На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с м/с.
Нарынская область
29-31 декабря без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
1 января без осадков.
2 января в отдельных районах снег.
Ветер западный 4-9 м/с.
3 января без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.
4 января ночью без осадков, днем в отдельных районах снег.
На дорогах снежный накат, гололедица.
Ветер западный 4-9 м/с.