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Прогноз погоды до 4 января. Ждать ли снега в новогоднюю ночь?

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 29 декабря до 4 января.

Бишкек

29-31 декабря без осадков.

Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

1-4 января без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с.

Чуйская область

29 - 31 декабря без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

1-2 января без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

3 января без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.

4 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

На дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер западный 4-9 м/с.

Таласская область

29-31 декабря без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

1-2 января без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

3 января без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.

4 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

На дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер западный 4-9 м/с.

Ошская область

29-31 декабря без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

1 января ночью без осадков. Днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

2 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с.

3 января ночью без осадков. Днем в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Ветер восточный 5-10 м/с.

4 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица.

Ветер западный 4-9 м/с.

Джалал-Абадская область

29-31 декабря без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

1 января ночью без осадков. Днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

2 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с.

3 января ночью без осадков. Днем в отдельных дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Ветер восточный 5-10 м/с.

4 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Баткенская область

29-31 декабря без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

1 января ночью без осадков. Днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

2 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с.

3 января ночью без осадков. Днем в отдельных дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Ветер восточный 5-10 м/с.

4 января в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Иссык-Кульская область

29-31 декабря, 1-3 января и 4 января ночью без осадков.

4 января днем в отдельных районах снег.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с м/с.

Нарынская область

29-31 декабря без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

1 января без осадков.

2 января в отдельных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с.

3 января без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.

4 января ночью без осадков, днем в отдельных районах снег.

На дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер западный 4-9 м/с.


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URL: https://www.vb.kg/411661
Теги:
погода, Кыргызстан, снег, прогноз погоды
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