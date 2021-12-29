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За 11 месяцев иностранные граждане в КР совершили 243 преступления

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- Алина Мамаева
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Согласно статданным, за 11 месяцев 2021 года на территории республики иностранными гражданами совершено 243 преступления, что на 150 преступлений больше с аналогичным периодом прошлого года, из них раскрыто 226. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве отмечают, что в целях профилактики преступности, нелегальной миграции проводятся оперативно-профилактические и иные мероприятия, выявляются факты нарушения установленного порядка пребывания на территории страны.

Характер совершаемых иностранными гражданами преступлений в основном это мошенничество, хулиганство, кражи, организация финансовых пирамид, грабежи, зарегистрированы также убийства.

Наибольшую криминальную активность проявляют выходцы из стран СНГ и стран ближнего зарубежья, в том числе граждане России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Турции, среди них есть также граждане Великобритании, Франции и других стран.

Кроме этого, по данным отдела организации борьбы с преступлениями против иностранных граждан СКМ МВД КР за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 191 преступление, совершенное в отношении иностранных граждан, что на 16 фактов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (175).

Из них раскрыто 139 преступлений. Больше всего совершены такие преступления как, мошенничество (51 факт), кражи (21 факт), грабежи (13 факт). Больше половины преступлений (153) совершено на территории города Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/411663
Теги:
МВД, статистика, преступление, Кыргызстан
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