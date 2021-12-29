Сегодня депутаты седьмого созыва принесут присягу и изберут спикера

В Кыргызстане сегодня, 29 декабря, состоится первое заседание депутатов Жогорку Кенеша VII созыва.

Как сообщили vb.kg в пресс-службе ЖК, в 11.00 состоится принесение присяги новыми депутатами. А также они должны будут выбрать спикера, его заместителей и утвердить структуру Жогорку Кенеша.

Напомним, в Кыргызстане выборы в ЖК состоялись 28 ноября, а 15 декабря ЦИК признала их состоявшимися. Кроме того 27 февраля 2022 года в Бишкеке пройдут повторные выборы по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам.