В России вступили в силу новые правила въезда для мигрантов

Трудовые мигранты и иностранцы, которые въезжают в Россию больше, чем на три месяца, должны пройти обязательный медосмотр и сдать отпечатки пальцев. Мигрантов обязали пройти процедуру в течение 30 дней, остальных - 90

В России с 29 декабря вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в страну на длительный срок, должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр, пишет РБК.

Как пояснили в МВД, трудовые мигранты должны пройти эти процедуры в течение 30 дней с даты въезда, а иностранцы, приехавшие в Россию без цели устроиться на работу на срок более 90 дней - в течение трех месяцев.

Медицинский осмотр включает в себя тест на наличие инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекцию, а также наркотической зависимости.

Сдавать отпечатки пальцев и проходить медосмотр не нужно гражданам Белоруссии; детям младше шести лет; должностным лицам международных организаций; владельцам дипломатических и служебных паспортов и другим категориям граждан.

Соласно приказу МВД, трудовые мигранты, которые прошли процедуру дактилоскопии, начнут получать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук. На карте будут серия и номер патента, фамилия, имя и отчество ее владельца, дата рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего личность, профессия и ИНН. Также на ней разместят название региона, на территории которого работает человек.

Президент Владимир Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии и медицинском осмотре среди трудовых мигрантов 1 июля.