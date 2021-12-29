Туркменистан планирует ужесточить правила выезда из страны

В Туркменистане рассматривают введение новых ограничений на международные поездки граждан. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык со ссылкой на свой источник в Государственной миграционной службе Туркменистана.

"С 2022 года гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, запретят зарубежные поездки как в целях работы, так туризма. Миграционная служба получила соответствующее поручение", рассказал сотрудник миграционной службы.

В Туркменистане, итак, уже более 1,5 лет в связи с пандемией коронавируса международные поездки ограничены. По утверждениям источника Азатлыка, предполагается, что рассматриваемые ограничения останутся в силе даже после отмены действующих ограничительных мер.

"Даже если пандемия кончится в 2023 или 2024 году и возобновятся международные поездки, будут введены ряд ограничений и поездки за пределы страны усложнятся", процитировал сотрудника миграционной службы корреспондент Азатлыка.

"Кроме того, лицам, которые имеют родственников, привлечённых к судебной ответственности в трёх поколениях, также не смогут выезжать за границу", добавил он.

На фоне экономических трудностей в Туркменистане большое число туркменских граждан уезжают за границу в поисках заработка.

Осведомлённые источники Азатлыка в Государственном комитете Туркменистана по статистике, в мае 2019 года сообщали, что за предыдущие 10 лет из Туркменистана выехало около 1,9 миллиона человек.

А в июле этого года источники Азатлыка со ссылкой на предварительные данные, полученные в рамках подготовки к переписи населения, сообщили, что численность актуального населения Туркменистана составляет около 2,7-2,8 миллиона человек.

Правительство Туркменистана до сих пор не опубликовало результатов предыдущей переписи населения, проведённой в 2012 году. Вместе с тем власти страны объявили о проведении новой переписи населения в следующем году.

Рассмотрение вопроса о возможном введении очередных ограничений на выезд граждан из страны совпало с сообщениями о намерениях туркменских властей возобновить режим выездных виз для зарубежных поездок на фоне сообщений о резком уменьшении численности населения страны.

В августе этого года независимое издание turkmen.news, ссылаясь на свои источники сообщало о том, что правительство рассматривает вопрос введения выездных виз. Режим выездных виз уже действовал на протяжении 15 лет после обретения Туркменистаном независимости, но впоследствии они были отменены.

Сотрудник миграционной службы рассказал нашему корреспонденту, что рассматриваемые ограничения коснуться не только граждан с несовершеннолетними детьми и родственников осуждённых лиц.

"Также могут ограничить выезд граждан, родители которых работают в бюджетных учреждениях. Родственникам сотрудников военных и правоохранительных органов также запретят выезд из страны. Новые ограничения резко уменьшат число граждан, у которых будет возможность выехать в другие страны", рассказал сотрудник миграционной службы.

По сообщению нашего корреспондента, ссылающегося на сотрудника Государственной миграционной службы, данное ведомство получило распоряжение из 35 пунктов, касающихся новых ограничений.

По утверждению сотрудника ведомства, также планируется пересмотреть порядков въезда в Туркменистан.

В июне 2018 года другой сотрудник миграционной службы сообщал об ограничениях на зарубежные поездки для граждан младше 40 лет.

Радио Азатлык не удалось получить комментарии вГосударственной миграционной службе Туркменистана по поводу возможного введения очередных ограничений на свободное передвижение туркменских граждан.

Между тем из-за ограничений, связанных с пандемией, за пределами страны остаются тысячи туркменских граждан, сталкивающихся с различными трудностями без возможности вернуться на родину.