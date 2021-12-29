Гражданам КР в РФ напомнили о новых требованиях к иностранцам

Посольство Кыргызстана в России напомнило соотечественникам о необходимости соблюдать новые требования для трудовых мигрантов в России. Эти требования начали действовать с 29 декабря текущего года.

Сообщается, что иностранные граждане, прибывшие для осуществления трудовой деятельности в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (к их числу относятся и граждане Кыргызстана – страны, входящей в Евразийский экономический союз), обязаны в течение 30 дней со дня въезда в РФ пройти медицинское освидетельствование, процедуру государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования.

Медицинское освидетельствование включает проверку на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также на наличие инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции. Для прохождения освидетельствования иностранцу необходимо предоставлять документ удостоверяющий личность, миграционную карту и ее копию (при наличии).

При отрицательном результате выдается соответствующий сертификат. В ином случае в отношении таких граждан будут приниматься решения о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации или о неразрешении въезда в нее.

Медучреждения в которых можно пройти процедуру освидетельствования определяются местными госорганами. В связи с чем посольство попросило отслеживать соответствующую информацию на сайтах государственных и местных органов России.

Дактилоскопическая регистрация предусматривает процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирование. Иностранцам необходимо лично обратиться в территориальный отделы внутренних дел либо в подведомственное предприятие или уполномоченную организацию. При себе надо иметь паспорт, а также документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования.

Прошедшим дактилоскопию и фотографирование выдается подтверждающий документ. Эта процедура является однократной и бесплатной независимо от количества въездов в Россию и выездов из нее. В случае неисполнения данного условия сокращается срок временного пребывания этого человека в РФ.

Перечисленные требования распространяются и на иностранцев, прибывших в страну в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности. От обязательного прохождения процедуры освобождены лица, не достигшие возраста шести лет, а также те, кто ранее проходил дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Последние вправе обратиться для получения документа, подтверждающего выполнение данных процедур, в территориальный орган МВД России по месту фактического нахождения.