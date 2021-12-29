Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 95.52 - 96.72

Сорудники СБНОН ликвидировали наркоканал и изъяли 20 кг марихуанны

63  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками СБНОН МВД в рамках досудебного производства ликвидирован канала перевозки и сбыта наркотиков

каннабисной группы. Об этом сообщает пресс-служа ведомства.

В ходе проведения оперативных-розыскных мероприятий на территории города Бишкека по улице Эркин-Тоо сотрудниками СБНОН была остановлена автомашина марки "Форд Фокус", под управлением гражданина И.М.

В ходе досмотра автомашины, в багажном отделение обнаружен полиэтиленовый пакет внутри которого находилось вещество темно-зеленого

цвета, в виде высушенной травы, растительного происхождения, со специфическим запахом конопли, похожее на наркотическое вещество

марихуана.

Кроме этого, в салоне автомашины находился пассажир гражданин Ж.Н. в ходе досмотра которого, в пакете с личными вещами обнаружено спрессованное в овальную форму вещество темно-зеленого цвета, со специфическим запахом.

В ходе проведения неотложного обыска по месту проживания гражданина И.М., в подвале его дома обнаружен синтетический мешок, в котором находились восемь целлофановых пакетов с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета, растительного происхождения, со специфическим запахом конопли, по признакам похожее на наркотическое вещество гашиш.

Задержанный И.М. пояснил, что "данный груз ему дал для доставки в город Бишкек парень по кличке "Бусу" и, что тот в ближайшее время должен его забрать". Ж.Н. задержан.

Общий вес изъятых наркотических веществ составил около 22 кг, в настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411674
Теги:
МВД, наркотики, наркотрафик
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  