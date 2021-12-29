Сорудники СБНОН ликвидировали наркоканал и изъяли 20 кг марихуанны

Сотрудниками СБНОН МВД в рамках досудебного производства ликвидирован канала перевозки и сбыта наркотиков

каннабисной группы. Об этом сообщает пресс-служа ведомства.

В ходе проведения оперативных-розыскных мероприятий на территории города Бишкека по улице Эркин-Тоо сотрудниками СБНОН была остановлена автомашина марки "Форд Фокус", под управлением гражданина И.М.

В ходе досмотра автомашины, в багажном отделение обнаружен полиэтиленовый пакет внутри которого находилось вещество темно-зеленого

цвета, в виде высушенной травы, растительного происхождения, со специфическим запахом конопли, похожее на наркотическое вещество

марихуана.

Кроме этого, в салоне автомашины находился пассажир гражданин Ж.Н. в ходе досмотра которого, в пакете с личными вещами обнаружено спрессованное в овальную форму вещество темно-зеленого цвета, со специфическим запахом.

В ходе проведения неотложного обыска по месту проживания гражданина И.М., в подвале его дома обнаружен синтетический мешок, в котором находились восемь целлофановых пакетов с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета, растительного происхождения, со специфическим запахом конопли, по признакам похожее на наркотическое вещество гашиш.

Задержанный И.М. пояснил, что "данный груз ему дал для доставки в город Бишкек парень по кличке "Бусу" и, что тот в ближайшее время должен его забрать". Ж.Н. задержан.

Общий вес изъятых наркотических веществ составил около 22 кг, в настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза.