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Россия укрепляет связи с зарубежными соотечественниками

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- Евгений Денисенко
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В Москве под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялось очередное заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Основное внимание, как сообщили в МИД РФ, было уделено обсуждению задач работы с российской диаспорой в свете итогов состоявшегося 15-16 октября 2021 года в Москве VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

Данный конгресс проходил под лозунгом "Россия и соотечественники в меняющемся мире" и собрал участников из более ста стран, включая Кыргызстан. В приветственном послании президент Владимир Путин подчеркнул, что поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сфере образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов. Работа на этом направлении, по словам российского лидера, будет наращиваться, в том числе в рамках соответствующей правительственной комиссии.

В нынешнем заседании данной комиссии приняли участие первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, представители администрации президента и аппарата правительства Российской Федерации, других заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций и фондов.

Отмечена необходимость активной комплексной работы членов комиссии и представляемых ими министерств, ведомств, организаций по реализации решений, принятых на упомянутом конгрессе. Эти решения, как отмечается, направлены на укрепление многонационального и многоконфессионального Русского мира, консолидацию российской зарубежной общины, расширение связей с проживающими за рубежом соотечественниками, защиту их прав и законных интересов и сохранение ими общероссийской культурной идентичности.

Также была заслушана информация об опыте работы правительства Москвы с зарубежными соотечественниками и о взаимодействии с их организациями Всемирной ассоциации выпускников.

А 28 декабря в здании ЦИК Всероссийской политической партии "Единая Россия" под председательством Сергея Лаврова состоялось первое заседание созданной по поручению президента РФ Владимира Путина комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

В ходе заседания, по информации МИД РФ, обсуждались основные направления работы Комиссии на следующий год. В качестве приоритетных руководство страны определило совершенствование миграционной политики и российского законодательства в области гражданства, защиту прав и интересов соотечественников за рубежом, а также продвижение русского языка и культуры.


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URL: https://www.vb.kg/411675
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