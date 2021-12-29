Эксперт про назначение Мамытова спикером ЖК: Президенту нужны свои люди

Депутат Талант Мамытов может вновь стать спикером парламента в новом созыве. По крайней мере его кандидатуру партия "Ынтымак" намерена выдвинуть на эту должность. Об этом редакции сообщили источники в политобъединении.

Напомним, Мамытов с 4 ноября 2020 по 28 октября 2021 года занимал должность торага Жогорку Кенеша. 28 октября он временно приостановил полномочия спикера в связи с участием на выборах в парламент.

В этом созыве больше шансов стать спикером ЖК Таланту Мамытову дает политолог Бакыт Бакетаев, к которому редакция vb.kg обратилась за комментариями.

"Президент Садыр Жапаров поставил перед собой амбициозные планы на 5 лет и ему разумеется нужны люди из своей команды на всех должностях, в том числе и в кресле торага ЖК. Зачем все эти политические игры в такое время. Скорее всего Таланта Мамытова и изберут спикером", - сказал эксперт.

О других претендентах на должность спикера от других партий пока нет информации. Единственное, только лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров не исключил, что может выдвинуть свою кандидатуру.