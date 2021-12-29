Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 95.52 - 96.72

Эксперт про назначение Мамытова спикером ЖК: Президенту нужны свои люди

292  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Талант Мамытов может вновь стать спикером парламента в новом созыве. По крайней мере его кандидатуру партия "Ынтымак" намерена выдвинуть на эту должность. Об этом редакции сообщили источники в политобъединении.

Напомним, Мамытов с 4 ноября 2020 по 28 октября 2021 года занимал должность торага Жогорку Кенеша. 28 октября он временно приостановил полномочия спикера в связи с участием на выборах в парламент.

В этом созыве больше шансов стать спикером ЖК Таланту Мамытову дает политолог Бакыт Бакетаев, к которому редакция vb.kg обратилась за комментариями.

"Президент Садыр Жапаров поставил перед собой амбициозные планы на 5 лет и ему разумеется нужны люди из своей команды на всех должностях, в том числе и в кресле торага ЖК. Зачем все эти политические игры в такое время. Скорее всего Таланта Мамытова и изберут спикером", - сказал эксперт.

О других претендентах на должность спикера от других партий пока нет информации. Единственное, только лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров не исключил, что может выдвинуть свою кандидатуру.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411677
Теги:
Адахан Мадумаров, Талант Мамытов, спикер, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  