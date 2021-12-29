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Вернутся ли дети после зимних каникул в школы

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января 2022 года. Среди населения ходят слухи о том, что после зимних каникул образовательные учреждения якобы могут перейти на дистанционное обучение.

В Министерстве образования и науки сообщают, что учебный процесс планируется возобновить в срок и в очном формате, изменений в графике каникул нет. Так, зимние каникулы продлятся 12 дней, а на занятия школьники выйдут 12 января. Дистанционный формат возможен только в исключительных случаях, связанных с распространением COVID-19.

В Бишкеке на сегодняшний день ситуация по заболеваемости среди детей коронавирусом не вызывает опасений.

"В декабре участились случаи ОРВИ и гриппа и единичные случаи коронавируса и пневмонии. Но решение о введении онлайн-формата принимает Центр госсанэпиднадзора Бишкека. Медсестры школ ежедневно отслеживают ситуацию и оперативно отправляют данные в Центр госсанэпиднадзора. И уже медики при необходимости отправляют классы на карантин на две недели. При этом дети продолжают обучаться дистанционно", - сообщает vb.kg заведующая отделом образования мэрии Бишкека Гульмира Акматова.

По ее словам, сейчас на удаленке находится несколько классов в разных школах: все седьмые классы школы № 11, два 10-х класса в школе № 56, 6 и 8 класс в школе № 62, 10 класс в школе № 26, 11 класс в школе № 37.

"Всего в школах Бишкека на сегодняшний день зафиксировано 6 случаев пневмонии и коронавируса среди учащихся и 3 случая среди сотрудников. Все заболевшие и контактировавшие с ними находятся на двухнедельном карантине", - отмечает Гульмира Акматова.

По словам специалистов сферы образования, учителя не меньше родителей хотят, чтобы занятия продолжались в реальном формате.

"В прошлом году семь классов учились в школе, а остальные пять - в режиме онлайн из дома. Естественно, в новом учебном году в обычном режиме возникли трудности. Конечно, есть ребята, которые вполне успешно могут заниматься в удаленном формате из дома, особенно если родители дополнительно с ними занимаются. Но есть школы, где не все благополучно, и у учителей, и учащихся. Есть случаи, когда у школьников отмечаются пробелы знаний по нескольким предметам. Особенно по точным наукам: химия, математика, физика. И учителя даже попросили отменить ежегодные срезы знаний. Еще в начале учебного года мы провели семинары с учителями, на которых обсудили, как восполнять эти пробелы и придерживаться базисного плана. По некоторым предметам рекомендовали посвятить всю первую четверть повторению прошлогодней программы. Но уже сейчас, к концу второго полугодия ситуация нормализовалась", - говорит Акматова.


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URL: https://www.vb.kg/411678
Теги:
мэрия, образование, школа, Бишкек
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