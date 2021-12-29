Фахреттин Алтун: Сегодня Турция действительно не такая, как раньше

В крупнейшем мегаполисе Турции в Стамбуле на прошлой неделе одновременно прошли семинары "Документ о национальной стратегической политике в области коммуникаций" и "Борьба с дезинформацией" с участием видных деятелей НПО, аналитических центров, СМИ, представителей гражданского общества и академических кругов различных стран. Мероприятия были организованы управлением по связям администрации президента Турции.

На семинаре "Документ о национальной стратегической политике в области коммуникаций" советники по связям со СМИ послов Турции вкупе с приглашенными гостями из других стран представили свои доклады на тему сотрудничества и коммуникаций Турецкой Республики в той или иной стране.

Интересным это мероприятие было тем, что на нем никто не пытался выставить Турцию исключительно только в положительном свете. Наоборот, открыто и свободно говорили о том, как ее воспринимают в различных странах. К примеру, советник посла Турции в Германии продемонстрировал статьи немецких СМИ, которые не только хвалили политику президента Турции Эрдогана, но и, мягко говоря, критиковали, местами даже жестко.

Его коллеги из Греции также открыто говорили о том, что многие греки из-за спорных территорий воспринимают турков как противников. В этой связи было предложено усилить работу по сближению греческих и турецких народов.

Остальные участники семинара также давали информацию объективно, подробно и беспристрастно.

Стоит отметить, что подобные мероприятия, безусловно, позволят организаторам семинаров сложить общую картину по восприятию Турции во всем мире, что, в свою очередь, может дать толчок к усилению позиций страны в других государствах.

Эра Турции

По окончании семинаров выступил с обширным докладом уже сам глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, который в своем выступлении отметил, что предстоящий период будет эрой Турции.

"Сегодня Турция действительно не такая, как раньше. Это действительно большая и могущественная страна. Сегодня Турция не просто меняет правила игры, она диктует эти правила. Она не просто остров стабильности, она стабилизирующая сила. Анкара не отклонялась от собственных целей и более того - выработала собственную модель во внешней политике, системе здравоохранения, политике гуманитарной помощи, оборонной промышленности, продемонстрировала способность более эффективно реализовывать собственную модель и продолжает это делать", - отметил он.

Глава управления по связям заверил, что Турция будет использовать все технологические возможности и инструменты в сферах публичной дипломатии, национальных и международных отношений, связей с общественностью, стратегических коммуникаций и кризисного управления.

"Мы приложим все усилия, чтобы укрепить бренд Türkiye с помощью подхода с охватом в 360 градусов, представим и активируем его в мире. Будем стремиться сделать нашу страну мировой державой и глобальным игроком", - сказал он.