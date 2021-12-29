В КР внедрят "Цифровой профиль здоровья"

Министерство здравоохранения разработало "Цифровой профиль здоровья". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что внедрение "Цифрового профиля здоровья" человека станет центральным компонентом, объединяющим информацию из различных баз данных и информационных систем здравоохранения, в котором будет доступна основная информация о здоровье человека. Разработка "Цифрового профиля здоровья" осуществлена Центром электронного здравоохранения в рамках реализации целевой модели развития цифрового здравоохранения "Санарип MED", основным принципом которой является человекоориентированная модель предоставления услуг.

Данное инновационное решение будет инструментом для реализации задач системы здравоохранения, направленным на повышение доступности и качества медицинских услуг, а также повышения оперативности получения необходимой информации как человеком, так и его лечащим врачом.

"Министерство здравоохранения определяет своим приоритетом мониторинг здоровья каждого гражданина с учетом личностной специфики. Для этих целей Министерство здравоохранения запустило в тестовую эксплуатацию цифровой продукт "Цифровой профиль здоровья, который является существенным шагом в построении национальной единой информационной системы здравоохранения и в будущем позволит отказаться от бумажных носителей и очень оперативно при взаимодействии с такими системами как лабораторная система ILAB, КИФ, КСФ и др. доставлять информацию о здоровье как гражданину в его смартфон, так и медицинскому специалисту в его кабинет", - отметил директор Центра электронного здравоохранения Бакыт Джангазиев.