В Бишкеке сегодня, 29 декабря состоялась церемония присяги депутатов VII созыва Жогорку Кенеша. Сообщается на официальном сайте ЖК.
Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова сообщила об официальных итогах выборов в Жогорку Кенеш.
Затем состоялась торжественная церемония присяги депутатов и вручение председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов удостоверений и нагрудных знаков установленного образца.
В парламенте представлены депутаты Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам, а также политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" - 15 мандатов, "Ишеним" - 12, "Ынтымак" - 9, "Альянс" -7, "Бүтүн Кыргызстан" - 6, "Ыйман Нуру" - 5.
Присягу принесли следующие депутаты:
"Ата-Журт Кыргызстан":
"Ишеним":
"Ынтымак":
"Альянс":
"Бүтүн Кыргызстан":
"Ыйман Нуру":
Депутаты Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам:
1. Ажибаев Чингиз Ильяскожоевич – по Лейлекскому одномандатному избирательному округу № 1;
2. Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич – по Баткенскому одномандатному избирательному округу № 2;
3. Атажанов Ырысбек Ысламович – по Кадамжайскому одномандатному избирательному округу № 3;
4. Бакиров Омурбек Мирзараимович – по Кок-Жарскому одномандатному избирательному округу № 4;
5. Коргонбай уулу Жусупбек – по Ноокатскому одномандатному избирательному округу № 5;
6. Нурбаев Жалолидин Паязидинович – по Араванскому одномандатному избирательному округу № 6;
7. Осмонов Айбек Жапарович – по Ошскому одномандатному избирательному округу № 7;
8. Алимбеков Нурбек Каарыевич – по Толойконскому одномандатному избирательному округу № 8;
9. Матраимов Искендер Исмаилович – по Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу № 9;
10. Толонов Данияр Эрмекович – по Куршабскому одномандатному избирательному округу № 10;
11. Примов Улан Бердибаевич – по Алайскому одномандатному избирательному округу № 11;
12. Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич – по Узгенскому одномандатному избирательному округу № 12;
13. Икрамов Тазабек Икрамович – по Сузакскому одномандатному избирательному округу № 13;
14. Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич – по Жалал-Абадскому одномандатному избирательному округу № 14;
15. Алтынбеков Айбек – по Базар-Коргонскому одномандатному избирательному округу № 15;
16. Сыдыков Бактыбек Усенович – по Ноокенскому одномандатному избирательному округу № 16;
17. Шакиев Нурланбек Тургунбекович – по Аксыйскому одномандатному избирательному округу № 17;
18. Турсунбаев Азизбек Атакозуевич – по Ала-Букинскому одномандатному избирательному округу № 18;
19. Сулайманов Кундузбек Кошалиевич – по Токтогульскому одномандатному избирательному округу № 19;
20. Джумабеков Дастанбек Артисбекович – по Манасскому одномандатному избирательному округу № 20;
21. Чойбеков Бактыбек Каныбекович – по Таласскому одномандатному избирательному округу № 21;
22. Азыгалиев Нурланбек Асанбекович – по Жайылскому одномандатному избирательному округу № 22;
23. Ханджеза Карим Лемзарович – по Московскому одномандатному избирательному округу № 23;
24. Кенжебаев Аманкан Батырбекович – по Сокулукскому одномандатному избирательному округу № 24;
25. Атамбаев Сеидбек Алмазбекович – по Аламудунскому одномандатному избирательному округу № 25;
26. Абиров Жаныбек Болотбекович – по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26;
27. Бекешев Дастан Далабайевич – по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 28;
28. Саккараев Медербек Джаманкулович - по Чуй-Кеминскому округу №31;
29. Самыйкожо Мирлан – по Кочкорскому одномандатному избирательному округу № 32;
30. Бакасов Улан Болотбекович – по Нарынскому одномандатному избирательному округу № 33;
31. Малиев Арсланбек Касымакунович – по Жети-Огузскому одномандатному избирательному округу № 34;
32. Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич – по Ак-Суйскому одномандатному избирательному округу № 35;
33. Сарбагышев Максатбек Канатбекович – по Иссык-Кульскому одномандатному избирательному округу № 36.