В Бишкеке сегодня, 29 декабря состоялась церемония присяги депутатов VII созыва Жогорку Кенеша. Сообщается на официальном сайте ЖК.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова сообщила об официальных итогах выборов в Жогорку Кенеш.

Затем состоялась торжественная церемония присяги депутатов и вручение председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов удостоверений и нагрудных знаков установленного образца.

В парламенте представлены депутаты Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам, а также политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" - 15 мандатов, "Ишеним" - 12, "Ынтымак" - 9, "Альянс" -7, "Бүтүн Кыргызстан" - 6, "Ыйман Нуру" - 5.

Присягу принесли следующие депутаты:

"Ата-Журт Кыргызстан":

Торобаев Бакыт Эргешевич Исмаилов Фархат Даткабаевич Сарыбашов Таалайбек Насирбекович Маткеримов Айбек Тураталиевич Токторбаев Жеңишбек Шермаматович Сулайманов Эльдар Нурланович Сабиров Равшанбек Азатович Садырбаева Жылдыз Эсенбековна Козуев Алишер Абибиллаевич Кыдыкбаев Жаныбек Султанович Масабиров Талайбек Айтмаматович Исаева Джамиля Кубанычбековна Нарматова Надира Азимовна Талиева Камила Абдыразаковна Култаева Гулшаркан Оконовна

"Ишеним":

Алиев Медербек Кубанычевич Джусупов Эмилбек Рамидинович Таалайбек кызы Жылдыз Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич Ормонов Улугбек Зулпукарович Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович Мураталиев Марат Молдонович Шабазов Бахридин Валиевич Жакышов Русланбек Шергазиевич Темирбаева Миргул Омурзаковна Абдибаева Айсара Нышановна Султанбекова Чолпон Аалыевна

"Ынтымак":

Кокулов Эрулан Калчороевич Мажитова Шарапаткан Мажитовна Мамытов Талант Турдумаматович Тентишев Бакыт Эркинович Сыдыков Мурадил Жанышбекович Маматалиев Марлен Абдырахманович Түлөбаев Балбак Зарлыкович Исатбек кызы Аида Лурова Лейла Хияновна

"Альянс":

Айдарбеков Чингиз Азаматович Сулайманов Алтынбек Турдубаевич Исираилов Азамат Алмазбекович Алимжанов Фарходбек Айбекович Акаев Жанарбек Кубанычович Молдобекова Гулкан Сакиновна Алимжанова Нилуфар Якубжановна

"Бүтүн Кыргызстан":

Мадумаров Адахан Кимсанбаевич Масалиев Исхак Абсаматович Токтошев Эмиль Токтакунович Эрбаев Алишер Ташбаевич Нарматова Орозайым Кочконбаевна Кожокулова Гуля Акматкуловна

"Ыйман Нуру":

Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович Айжигитов Султанбай Абдрашитович Мамасадыков Замирбек Дуйшалыевич Ашимова Динара Ашимовна Раимбачаева Винера Калыбековна

Депутаты Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам:

1. Ажибаев Чингиз Ильяскожоевич – по Лейлекскому одномандатному избирательному округу № 1;

2. Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич – по Баткенскому одномандатному избирательному округу № 2;

3. Атажанов Ырысбек Ысламович – по Кадамжайскому одномандатному избирательному округу № 3;

4. Бакиров Омурбек Мирзараимович – по Кок-Жарскому одномандатному избирательному округу № 4;

5. Коргонбай уулу Жусупбек – по Ноокатскому одномандатному избирательному округу № 5;

6. Нурбаев Жалолидин Паязидинович – по Араванскому одномандатному избирательному округу № 6;

7. Осмонов Айбек Жапарович – по Ошскому одномандатному избирательному округу № 7;

8. Алимбеков Нурбек Каарыевич – по Толойконскому одномандатному избирательному округу № 8;

9. Матраимов Искендер Исмаилович – по Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу № 9;

10. Толонов Данияр Эрмекович – по Куршабскому одномандатному избирательному округу № 10;

11. Примов Улан Бердибаевич – по Алайскому одномандатному избирательному округу № 11;

12. Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич – по Узгенскому одномандатному избирательному округу № 12;

13. Икрамов Тазабек Икрамович – по Сузакскому одномандатному избирательному округу № 13;

14. Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич – по Жалал-Абадскому одномандатному избирательному округу № 14;

15. Алтынбеков Айбек – по Базар-Коргонскому одномандатному избирательному округу № 15;

16. Сыдыков Бактыбек Усенович – по Ноокенскому одномандатному избирательному округу № 16;

17. Шакиев Нурланбек Тургунбекович – по Аксыйскому одномандатному избирательному округу № 17;

18. Турсунбаев Азизбек Атакозуевич – по Ала-Букинскому одномандатному избирательному округу № 18;

19. Сулайманов Кундузбек Кошалиевич – по Токтогульскому одномандатному избирательному округу № 19;

20. Джумабеков Дастанбек Артисбекович – по Манасскому одномандатному избирательному округу № 20;

21. Чойбеков Бактыбек Каныбекович – по Таласскому одномандатному избирательному округу № 21;

22. Азыгалиев Нурланбек Асанбекович – по Жайылскому одномандатному избирательному округу № 22;

23. Ханджеза Карим Лемзарович – по Московскому одномандатному избирательному округу № 23;

24. Кенжебаев Аманкан Батырбекович – по Сокулукскому одномандатному избирательному округу № 24;

25. Атамбаев Сеидбек Алмазбекович – по Аламудунскому одномандатному избирательному округу № 25;

26. Абиров Жаныбек Болотбекович – по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26;

27. Бекешев Дастан Далабайевич – по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 28;

28. Саккараев Медербек Джаманкулович - по Чуй-Кеминскому округу №31;

29. Самыйкожо Мирлан – по Кочкорскому одномандатному избирательному округу № 32;

30. Бакасов Улан Болотбекович – по Нарынскому одномандатному избирательному округу № 33;

31. Малиев Арсланбек Касымакунович – по Жети-Огузскому одномандатному избирательному округу № 34;

32. Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич – по Ак-Суйскому одномандатному избирательному округу № 35;

33. Сарбагышев Максатбек Канатбекович – по Иссык-Кульскому одномандатному избирательному округу № 36.