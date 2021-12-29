В селе Джал мужчину избили и отобрали телефон. Подозреваемые задержаны

В Сокулукском районе задержаны подозреваемые в грабеже, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 19 декабря 2021 года в органы внутренних дел Сокулукского района с заявлением обратился Ж.К., требовавший принять меры в отношении неизвестных, которые 18 декабря текущего года примерно в 22:00 часов возле одного из магазинов расположенных в села Джал, нанесли телесные повреждения и завладели сотовым телефоном общей стоимостью более 10 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений предусмотренных статьей 206 (Грабеж) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны ранее судимые А.Э., 1985 года рождения и Т.А., 1980 года рождения.

В настоящее время задержанные были водворены в ИВС ОВД Сокулукского района, где в последующем в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Досудебное производство продолжается.