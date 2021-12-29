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Умная колонка Amazon предложила десятилетней девочке поиграть с розеткой

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- Алина Мамаева
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Alexa - голосовая помощница от Amazon, в ответ на запрос десятилетней девочки о том, какое задание ей выполнить, предложила пройти популярный в тиктоке челендж с пенни: прикоснуться монеткой к контактам вилки, наполовину вставленной в розетку. Об этом пишет BBC.

Умная колонка выдала ребенку полную инструкцию. Монолог остановила мать девочки криком: "Нет, Алекса, нет!".

"На улице была плохая погода, и мы выполняли по заданию Алексы разные челленджи. Например, нужно было лечь и перекатываться, держась за туфлю на ноге. Дочка просто хотела найти еще одно упражнение", - рассказала мать ребенка Кристин Ливдал.

Представители Amazon сообщили, что обновили Alexa - помощница больше не будет рекомендовать такие развлечения.


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URL: https://www.vb.kg/411694
Теги:
технология, технологии, мировые новости, новости планеты
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