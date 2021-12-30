В Бельгии под давлением общественности вновь откроют кинотеатры

Правительство Бельгии отказалось от части объявленных в связи с пандемией COVID-19 ограничительных мер и решило снять запрет на работу кинотеатров и концертных залов. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Как пишут сегодня бельгийские СМИ, это было сделано по предложению министра внутренних дел Аннелис Верлинден после того, как во вторник Государственный совет Бельгии приостановил действие королевского указа, по которому наряду с прочими объектами закрывались и театральные залы.

Госсовет принял такое решение по иску театрального продюсера Матье Пэнта, обвинившего исполнительную власть в злоупотреблении полномочиями, непропорциональности принятых мер, покушении на право на труд, а также в запрете на доступ к культуре.

Кинотеатры и другие объекты культуры и досуга не входили в постановление Госсовета, но СМИ предсказывали, что вдохновленные успехом театральной сферы представители иных направлений культурного сектора будут дальше отстаивать свои права. Ряд кинотеатров сразу отказался выполнять решение правительства, считая его несправедливым.

В минувшее воскресенье в Брюсселе прошла многотысячная манифестация протеста против запретов в культурном секторе. На нее пришли многие известные представители бельгийской культуры. Солидарность с ними выразил ряд экспертов в области эпидемиологии.

Телеканал RTBF передал со ссылкой на собственные источники, что во вторник вечером в результате экстренного совещания правительства по постановлению Госсовета было решено дать зеленый свет открытию театров, кинотеатров и концертных залов при количестве зрителей, не превышающем двухсот и при соблюдении всех санитарных предписаний. Глава МВД подготовит проект нового указа.