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Виктор Орбан вновь избран премьер-министром Венгрии

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- Назгуль Абдыразакова
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четвёртый раз подряд одержал победу на парламентских выборах. Альянс политика "Фидес - Венгерский гражданский союз" получил в парламенте 135 мест, добившись большинства в две трети.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остаётся на своём посту на четвёртый срок, а правительственная коалиция "Фидес" и Христианско-демократической народной партии укрепила свои позиции в парламенте. Такие результаты выборов представило Национальное избирательное бюро Венгрии, сообщил Euronews.

Правящий блок сохраняет конституционное большинство и получает на два мандата больше, чем в прошлом созыве, - всего 135 мест из 199.

Свою победу Виктор Орбан связал с относительно мягкой позицией Будапешта в отношении России и войны на Украине.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/411707
Теги:
Венгрия, премьер-министр
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