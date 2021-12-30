Когда мечты сбываются. История удивительной визажистки из Нарына

Рядом с нами живут невероятные и очень сильные люди, которые, несмотря на все трудности, идут к своей мечте. Узнав историю удивительной и особенной девушки по имени Муратбек кызы Толкунай, я отправилась в салон, где она трудится визажистом. Особенность этой девушки в том, что у нее отсутствуют кисти обеих рук. Мы решили, что будем вести нашу беседу за нанесением мне макияжа. Толкунай любит делать яркий мейкап, но мы подумали, что дневной мейк будет оптимальным вариантом.

Восемнадцатилетняя Толкунай уроженка Нарынской области. По словам девушки, она случайно стала визажистом, но в душе всегда грезила реализоваться в сфере красоты. Приехав в столицу, чтобы заказать себе протезы, у нее произошло знакомство с Дастаном Алымбековым, ставшее судьбоносным.

Люди, которые помогли мне сделать первые шаги в моей работе

- Хочу выразить признательность Дастану Алымбекову. Он оказал мне многостороннюю поддержку, хотя ему и самому приходится нелегко как человеку, который передвигается на инвалидной коляске. Именно он познакомил меня с основательницей салона красоты @ajarbeaty Розой Бегалиевой, в результате аварии получившей инвалидность. В салоне трудятся мастера с ограниченными возможностями здоровья. Я попросила Розу эже научить меня искусству макияжа, она согласилась, а еще сделала для меня 50-процентную скидку. Остальную сумму оплатил общественный фонд "Равенство", помогающий людям с ЛОВЗ. Чтобы я не расходовала деньги на транспорт, Роза эже во время обучения предложила пожить у нее, и я ей очень благодарна. После курсов устроилась в салон, работаю уже две недели.

Будут разные реакции и оценки

Одно из самых сложных дел в нашей профессии - красить брови и глаза, так как здесь требуется постоянная практика, и надо следить за последними трендами. Я готова к тому, что клиенты будут разными, кого-то не будут устраивать мои работы, а кто-то уйдет довольным. Нужно быть готовой к различным реакциям и ситуациям.

- Кого ты считаешь лучшим в своей профессии?

Меня вдохновляют работы Гоар Аветисян, Байнура Куштарбекова. Когда я только начала принимать своих первых клиентов, под вечер в наш салон красоты пришел тот, кем я восхищалась как мастером макияжа. Честно говоря, я была в шоке от того, что передо мной стоял Байнур Куштарбеков, который попросил меня нанести тон на его лицо. Он высоко оценил мой труд, я была очень польщена, и он пригласил меня в январе на свой мастер-класс. Байнур признался, что его подписчики отправили ему публикации обо мне, он был очень растроган и решил прийти и познакомиться со мной.

В молитвах можно найти успокоение

Некоторые СМИ стали писать обо мне, искажая некоторые факты. Честно говоря, было неприятно читать такого рода публикации. Я человек набожный, пять раз читаю намаз, и именно в молитвах нахожу успокоение, силы против всех жизненных испытаний.

О планах

В планах усовершенствовать свое мастерство, поработать за границей. Также хочу открыть свой салон красоты. В настоящее время стараюсь учить турецкий язык, но из-за плотного графика остается мало времени на обучение.

Уважаемые читатели, если вы хотите поддержать молодого, "особенного" мастера, вы можете связаться с ней по следующему аккаунту: @muktasynova