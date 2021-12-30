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В Москве презентовали инновационный проект Кыргызстана

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В Москве состоялась презентационная сессия инновационных проектов в сфере цифровизации и создания маркетплейсов. Она была организована на базе Торгово-промышленной палаты РФ в режиме видеоконференцсвязи.

Открывший сессию вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин необходимость укрепления взаимодействия, в том числе в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств Содружества до 2030 года. И подчеркнул важность создания центров коммерциализации инноваций. В России таким центром стал Фонд развития инновационного предпринимательств, созданный на базе дочерней структуры палаты.

В приветственном слове президент ТПП РФ Сергей Катырин сообщил, что это уже третья за последние пару месяцев встреча с коллегами из торгово-промышленных палат СНГ. Она проводится в соответствии с принятыми 17 ноября 2021 года решениями ХIХ заседания Совета руководителей ТПП государств Содружества.

Развитие инвестиционного и инновационного сотрудничества Сергей Катырин отнес к числу приоритетных задач для деловых кругов СНГ является. А центры коммерциализации инноваций назвал эффективным инструментом для отбора и продвижения проектов. По слова главы ТПП РФ, в России за прошедший год в рамках более 60 презентационных, проектных и стратегических сессий рассмотрено свыше 50 инновационных проектов и технологических решений, по 29 отобранным проектам идет практическая работа. Несколько компаний уже вышли со своими продуктами на рынки Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, с отобранными проектами были ознакомлены европейские коллеги и заинтересовали их.

Ряд проектов был представлены и в ходе нынешней сессии. Среди них - 3D платформа для проведения виртуальных и гибридных мероприятий (Армения), онлайн-площадка QuickExpert (Кыргызстан), модульные подсистемы бюджетирования в компаниях (Казахстан), платформа для быстрого запуска (создания) торговых площадок (Россия) и международный B2B-маркетплейс на базе торгово-промышленных палат (Россия).

Маркетплейс - это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой. У таких платформ бывает очень разная специализация - от универсальных торговых площадок с товарами на все случаи жизни до отраслевых маркетплейсов услуг.

В эти же дни в Москве Межгосударственный банк, Исполнительный комитет СНГ и Совет руководителей торгово-промышленных палат государств Содружества провели первую сессию совместных мероприятий по теме "Торговля и развитие". В рамках сессии обсуждалась возможность использования национальных валют во взаимной торговле, изучался спрос со стороны участников внешнеэкономической деятельности на механизмы стимулирования экспортно-импортных операций, отмечалось усиление их интерес к взаимодействию на пространстве СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/411714
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