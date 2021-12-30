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Авиапарк военной базы РФ в КР пополнился новыми штурмовиками

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- Евгений Денисенко
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На вооружение объединенной российской военной базы "Кант" в Кыргызстане поступили два штурмовика Су-25. Это произошло согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники в 2021 году, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена и данная база.

Новые самолеты поступили взамен имеющихся. Они прошли комплексное обновление, на них были заменены технические узлы и агрегаты, обновлена авионика и навигационное оборудование.

Штурмовик Су-25 предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов в условиях визуальной видимости днем и ночью, а также малоскоростных воздушных целей на переднем крае в тактической и ближайшей оперативной глубине.

Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

В эти же дни военнослужащие "Канта" провели учение по антитеррору. И в рамках него отработали уничтожение диверсионных групп условного противника.

Согласно замыслу мероприятия, боевики напали на один из КПП российского объекта. Подразделениями антитеррора был получен сигнал тревоги с одного из контрольно-пропускных пунктов, после чего под прикрытием техники военнослужащие выдвинулись к месту нападения для дальнейших действий.

В ходе учебно-боевых мероприятий военнослужащие успешно отразили нападение условного противника, обезвредили условные взрывные устройства и провели контроль радиационного, химического и биологического заражения местности, а также оказали необходимую первую медицинскую помощь условно раненым.

Российская военная база в Кыргызстане является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центральноазиатского региона ОДКБ. Основная задача - контроль воздушного пространства в регионе, авиационная поддержка подразделений наземного компонента, обеспечение безопасности воздушных границ КР. На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав российской базы входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное современными многофункциональными комплексами БЛА "Орлан-10", подразделение военной полиции и военной автоинспекции.

Подводя на днях итоги боевой деятельности Центрального военного округа за 2021 год, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в этих войсках, в том числе на российских военных базах в Кыргызстане и Таджикистане, запланировано более 300 учений. Кроме того, намечено увеличение количества мероприятий совместной подготовки, среди которых основными станут 14 учений различного уровня по линии ОДКБ и ШОС. Они будут проводится на полигонах России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Самым значимым из них станет совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2022" с участием вооруженных сил шести государств.


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URL: https://www.vb.kg/411716
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