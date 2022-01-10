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Раскрыта стоимость роскошной яхты Дэвида Бекхэма

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- Наталья Крайнова
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Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм проводит время с семьей на личной яхте почти за полмиллиарда рублей. Сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Футболист отправился в путешествие вместе с женой Викторией, ее родителями, а также своими детьми - 16-летним Крузом, 19-летним Ромео, 22-летним Бруклином и 10-летней Харпер. Папарацци запечатлели знаменитостей на борту роскошного судна, которое на данный момент находится в Майами, США.

По информации издания, Бекхэмы отдыхают на личной яхте Riva Argo, изготовленной судостроительной компанией Ferretti Group, которая способна развивать скорость до 37 километров в час. Известно, что 28-метровое судно вмещает 14 человек с учетом членов экипажа. Журналисты также раскрыли точную стоимость яхты - 6,6 миллиона долларов (490 миллионов рублей).

Согласно материалу, спортсмен дал лодке название Seven ("Семь"), поскольку играл под седьмым номером в Манчестере. "Он осмотрел несколько яхт и решил побаловать себя. Дэвид активно участвовал в разработке проекта судна, он потрясающе разбирается в этом", - пояснил близкий к супружеской паре источник.


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URL: https://www.vb.kg/411722
Теги:
спорт, футбол
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