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Спикером Жогорку Кенеша избран Талант Мамытов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане вчера, 29 декабря на заседании депутатов VII созыва состоялась процедура избрания торага (спикер) Жогорку Кенеша. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

На должность торага были представлены две кандидатуры: от фракции "Ынтымак" Талант Мамытов, от фракции "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров.

Председатель счетной комиссии Талайбек Масабиров отметил, что по итогам тайного голосования с использованием бюллетеней за кандидатуру депутата Таланта Мамытова проголосовали 63 депутата. Кандидатуру Адахана Мадумарова поддержали 10 депутатов. Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/411723
Теги:
спикер, Жогорку Кенеш
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