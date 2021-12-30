Спикером Жогорку Кенеша избран Талант Мамытов

В Кыргызстане вчера, 29 декабря на заседании депутатов VII созыва состоялась процедура избрания торага (спикер) Жогорку Кенеша. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

На должность торага были представлены две кандидатуры: от фракции "Ынтымак" Талант Мамытов, от фракции "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров.

Председатель счетной комиссии Талайбек Масабиров отметил, что по итогам тайного голосования с использованием бюллетеней за кандидатуру депутата Таланта Мамытова проголосовали 63 депутата. Кандидатуру Адахана Мадумарова поддержали 10 депутатов. Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.