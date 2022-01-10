Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 96.10 - 96.60

Россия эвакуирует из Казахстана своих граждан

218  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всего самолетами военно-транспортной авиации из Казахстана в Россию доставили 1461 российского гражданина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1461 российских граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 января самолетами ВКС России из Казахстана доставили 1422 российских гражданина в Москву и 14 россиян в Екатеринбург, захотевших вернуться в РФ самолетами Минобороны.

Добавляется, что доставленные в РФ российские граждане прибыли в Алматы на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в гостиницах города. Также уточняется, что граждане обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411726
Теги:
Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  