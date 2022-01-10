Россия эвакуирует из Казахстана своих граждан

Всего самолетами военно-транспортной авиации из Казахстана в Россию доставили 1461 российского гражданина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1461 российских граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 января самолетами ВКС России из Казахстана доставили 1422 российских гражданина в Москву и 14 россиян в Екатеринбург, захотевших вернуться в РФ самолетами Минобороны.

Добавляется, что доставленные в РФ российские граждане прибыли в Алматы на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в гостиницах города. Также уточняется, что граждане обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.