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Кинематографисты КР создали более 20 фильмов в минувшем году

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- Нина Ничипорова
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"Несмотря на имеющиеся эпидемиологические ограничения, кыргызскими кинематографистами было создано шесть полнометражных и четыре короткометражных художественных фильма, восемь короткометражных и 4 четыре полнометражных документальных фильмов", - сказал VB.KG директор департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма КР Мукталы Бектеналиев на состоявшемся пленуме кинематографистов. – Это неплохой результат, тем более, если учесть, что это работы, о которых говорят: высокое кино, немало лент удостоены наград на международных кинофестивалях.

Наряду с достижениями кинематографисты Кыргызстана на своем творческом пленуме обсудили и проблемы, стоящие перед киноиндустрией страны. Начался пленум с минуты молчания в память ушедших из жизни за последние два года 15 коллег по профессии. Как отметили деятели кыргызского кино, всё труднее собираться всем вместе, особенно в период пандемии коронавируса.

В минувшем году, как сказал Бектеналиев, кинематограф Кыргызстана отметил своё 80-летие, прошли торжественные мероприятия в честь 80-летнего юбилея прославленного кинорежиссёра Болотбека Шамшиева. И, конечно, намечены хорошие планы на предстоящий 2022 год, есть задумки снять масштабный исторический фильм. И государство стало больше внимания уделять индустрии кино. В этом году она получила в три раз больше финансов от государства, в сравнении с предыдущими годами.

"Наше кино – авторское кино. Мы, можно сказать, фавориты в странах СНГ в этом направлении. У нас появился свой стиль, свой язык. И нужна поддержка государства, чтобы картина не превратилась в инструмент для бизнеса. Нужно поддерживать талантливых режиссеров, чтобы они снимало высокое кино", - считает директор студии "Кыргызфильм" Акжол Бекболотов.


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URL: https://www.vb.kg/411727
Теги:
Госагентство кинематографии, кино, фестиваль, юбилей
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