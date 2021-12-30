Мэрия Бишкека рассказала, что будет в столице в новогоднюю ночь

В Бишкеке мэр Айбек Джунушалиев провел итоговое совещание с руководителями структурных подразделений и городских служб столичной мэрии по вопросу готовности муниципалитета к празднованию Нового года, в ночь с 31 декабря по 1 января. Сообщает пресс-служба мэрии.

По данным вице-мэра по социальным вопросам Виктории Мозгачевой главное праздничное мероприятие состоится 31 декабря в 19:00 часов вечера на центральной площади "Ала-Тоо" - концертная программа с участием артистов отечественной эстрады.

Мэр столицы отметил важность обеспечения общественного порядка в период проведения городских мероприятий и поручил столичным правоохранительным органам, держать под контролем и соблюдать порядок в городе, в особенности в местах большой концентрации жителей.

Также Айбек Джунушалиев поручил взять под контроль точки стихийной торговли на территории площади по недопущению продажи фейерверков для безопасности зрителей концерта.

Для удобства горожан будет курсировать до 01:00 ночи новогодний экспресс – автобусы и троллейбусы, а также маршрутки.

Мэрия просит горожан соблюдать безопасность, воздержаться от использования петард, хлопушек и других пиротехнических изделий, быть предельно бдительными к личным вещам. А также родителям следить за детьми.