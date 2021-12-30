В Париже с 31 декабря ношение масок вновь становится обязательным

Во Франции ужесточают антиковидные меры. В Париже с 31 декабря вновь вводится обязательное ношение масок. Об этом рассказывает телеканал ren.tv.

Минздрав Франции опубликовал жуткую статистику. Там подсчитали, что каждую секунду в стране коронавирусом заражаются два человека. Властям пришлось ужесточать антиковидные меры. В последний день уходящего года маски вновь станут на улицах Парижа обязательным аксессуаром.

Телеканал отмечает, что в соседней Великобритании за сутки коронавирусом заболели 183 тысячи человек - это новый рекорд. Больше 90 процентов всех случаев приходится сейчас на штамм "омикрон". Уставшие от ограничений британцы во всех бедах винят премьер-министра Бориса Джонсона. Его критикуют еще и за нехватку ПЦР-тестов в стране. Без них же попасть в заведения в преддверии праздников невозможно.

В Греции из-за пандемии, похоже, решили вообще отменить Новый год. Там уже с сегодняшнего дня все рестораны, бары и ночные клубы будут работать только до полуночи. Причем, строго без музыки. Так власти решили ограничить число контактов.

Но избежать настоящего цунами заболеваний не удастся - в ВОЗ предсказали новую волну и кризис в системе здравоохранения по всему миру.