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В Париже с 31 декабря ношение масок вновь становится обязательным

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- Анастасия Карелина
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Во Франции ужесточают антиковидные меры. В Париже с 31 декабря вновь вводится обязательное ношение масок. Об этом рассказывает телеканал ren.tv.

Минздрав Франции опубликовал жуткую статистику. Там подсчитали, что каждую секунду в стране коронавирусом заражаются два человека. Властям пришлось ужесточать антиковидные меры. В последний день уходящего года маски вновь станут на улицах Парижа обязательным аксессуаром.

Телеканал отмечает, что в соседней Великобритании за сутки коронавирусом заболели 183 тысячи человек - это новый рекорд. Больше 90 процентов всех случаев приходится сейчас на штамм "омикрон". Уставшие от ограничений британцы во всех бедах винят премьер-министра Бориса Джонсона. Его критикуют еще и за нехватку ПЦР-тестов в стране. Без них же попасть в заведения в преддверии праздников невозможно.

В Греции из-за пандемии, похоже, решили вообще отменить Новый год. Там уже с сегодняшнего дня все рестораны, бары и ночные клубы будут работать только до полуночи. Причем, строго без музыки. Так власти решили ограничить число контактов.

Но избежать настоящего цунами заболеваний не удастся - в ВОЗ предсказали новую волну и кризис в системе здравоохранения по всему миру.


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URL: https://www.vb.kg/411734
Теги:
Новый год, Франция, коронавирус, COVID-19, в мире
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