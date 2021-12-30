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На Иссык-Куле у мужчины изъяли незаконное огнестрельное оружие

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- Наталья Крайнова
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В Иссык-Кульской области милиционеры изъяли у мужчины незаконное огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Сообщается, что в ходе операции "Арсенал" оперативникам службы криминальной милиции УВД Иссык-Кульской области поступила оперативная информация о том, что один из жителей г. Каракол незаконно хранит у себя дома огнестрельное оружие.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено подозреваемое лицо. Им оказался 44-летний А.А., житель областного центра.

При проведении санкционированного обыска, в доме было обнаружено и изъято в разобранном виде огнестрельное оружие неизвестной марки, а также боеприпасы в количестве 4-штук калибра 5,45 мм и 3-штук от малокалиберной винтовки.

Кроме этого, в рамках операции "Арсенал", сотрудниками СКМ УВД Иссык-Кульской области в доме у 36-летнего жителя Тюпского района К.Э., изъяты патроны калибра 7,62 мм в количестве 20-штук.

По выявленным двум фактам материалы переданы в следственную службу УВД Иссык-Кульской области для дачи юридической оценки. Назначено судебно-баллистическая экспертиза.


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URL: https://www.vb.kg/411735
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