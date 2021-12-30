Минэкономики и коммерции выступает за введение кассовых машин

В Бишкеке в Министерстве экономики и коммерции прошла встреча с представителями средств массовой информации, где была представлена презентация по текущей ситуации с новым Налоговым кодексом и контрольно-кассовым машинам (ККМ).

В ходе вопросов и ответов, начальник управления налоговой политики Минэкономкоммерции Кубанычбек Ысабеков и заместитель председателя ГНС при МФ Нурлан Умтулов сообщили, что 22 декабря 2021 года Жогорку Кенешем принят новый Налоговый кодекс КР, который после подписания Президентом страны должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

В рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, в настоящее время внедрены электронные счета-фактур (ЭСФ), маркировка товаров, а также поэтапно внедряются ККМ.

Так, 24 июня 2020 года под было принято постановление Правительства "О мерах по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур", которым был утвержден График перехода и применения субъектами ККМ.

Таким образом, требование постановления правительства по обязательности применения контрольно-кассовых машин будет действовать независимо от принятия новой редакции Налогового кодекса. Иными словами, это два разных документа, требование которых не зависят друг от друга.

Очень важным моментом является то, что с целью поддержки предпринимателей, для дальнейшего их развития и расширения предпринимательской деятельности, по новой редакции Налогового кодекса, предусмотрена ставка 0 процентов субъектам малого предпринимательства, которые применяют контрольно-кассовые машины и с годовым оборотом до 8 миллионов сомов.

Также, для снижения расходов предпринимателей по приобретению контрольно-кассовых машин налоговая служба с сентября 2021 года проводит пилотный проект по применению новых моделей ККМ. В рамках проекта кассовые аппараты, а также их обслуживание предпринимателям предоставляются бесплатно.

Для удобства и доступности предпринимателям, были разработаны контрольно-кассовые машины, которые могут иметь вид приложения. Оно устанавливается на смартфон, планшет или компьютер. При этом загрузка программной контрольно-кассовой машины осуществляется бесплатно. Предпринимателю достаточно приобрести чековый принтер для выдачи чека потребителям.