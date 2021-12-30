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В Бишкеке детские сады участвуют в новогодней мастерской

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке управление образования столичной мэрии организовало конкурс "Новогодняя мастерская". Сообщает пресс-служба мэрии.

Цель конкурса – создание предпраздничной атмосферы, выявление творческих педагогических коллективов и семей.

В этом году участвовало девять детских садов, которые оформили помещения и прилегающую территорию в праздничное убранство.

Гран-при получил детски сад №180, первое место за детскими садиками №182 и 172, второе место заняли ДОО № 165 и 73, а третье место разделили ДОО № 131 и 184.

Все участники конкурса награждены дипломами, также за активное участие ДОО № 47 и 14 получили благодарственные письма.


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URL: https://www.vb.kg/411737
Теги:
детский сад, Новый год, Бишкек, мэрия
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