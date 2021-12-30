В Бишкеке детские сады участвуют в новогодней мастерской

В Бишкеке управление образования столичной мэрии организовало конкурс "Новогодняя мастерская". Сообщает пресс-служба мэрии.
Цель конкурса – создание предпраздничной атмосферы, выявление творческих педагогических коллективов и семей.
В этом году участвовало девять детских садов, которые оформили помещения и прилегающую территорию в праздничное убранство.
Гран-при получил детски сад №180, первое место за детскими садиками №182 и 172, второе место заняли ДОО № 165 и 73, а третье место разделили ДОО № 131 и 184.
Все участники конкурса награждены дипломами, также за активное участие ДОО № 47 и 14 получили благодарственные письма.