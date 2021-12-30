Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 95.52 - 96.72

В Казахстане отменили смертную казнь

166  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам отмены смертной казни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", - говорится в сообщении.

С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них.

2 января 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни". Таким образом, Казахстан полностью отказался от смертной казни.

В Мажилисе одобрили законопроект об отмене смертной казни, но с некоторыми оговорками. В соответствии с оговоркой Казахстан оставляет за собой право применения смертной казни в военное время. Однако Президент осудил норму и заявил о необходимости принятия законопроекта без оговорок.

23 декабря сенаторы приняли закон о полной отмене смертной казни в Казахстане.

"Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни", - отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411739
Теги:
Казахстан, смертная казнь, Касым-Жомарт Токаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  