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В России готовится закон в сфере миграции

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- Евгений Денисенко
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В России завершается подготовка закона в сфере миграции. Работа над ним ведется в соответствии с планом мероприятий по реализации "Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы"

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на первом заседании Комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом партии "Единая Россия". Комиссия была создана по поручению президента Владимира Путина и возглавлена главой внешнеполитического ведомства страны.

"Важно, чтобы документ способствовал максимальному упрощению условий и процедур возвращения соотечественников на постоянное жительство в Россию. При этом (никого не дискриминируя) приоритетное внимание необходимо уделять привлечению высококвалифицированных специалистов, ученых, перспективной молодежи", - подчеркнул министр.

По его словам, пришло время актуализировать критерии отбора потенциальных переселенцев, закрепленные в региональных программах. При этом важен личный контроль со стороны глав регионов над деятельностью уполномоченных органов, принимающих решение о приеме переселенцев. "Нужно поставить цель исключить немотивированные отказы. Считал бы возможным рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения", - сказал Лавров.

Он также проинформировал, что совместно с активом российских общин за рубежом продолжается совершенствование организационной структуры движения соотечественников, включая работу Всемирного конгресса, Всемирного координационного совета российских соотечественников, в которой функционируют страновые, региональные координационные советы: "Это достаточно разветвленная сеть. Она помогает организационно, достаточно эффективно решать задачи поддержки наших соотечественников за рубежом".

"Есть возможности, - считает министр, - по активизации работы, касающейся привлечения соотечественников на учебу, также привлечения иностранных граждан в российские вузы. Спрос на российское образование весьма высок. Важно подкреплять эту тенденцию с тем, чтобы наши позиции в мире получали дополнительную поддержку. Можно будет посмотреть по линии нашей комиссии на материальное обеспечение студентов, поступающих из заграницы в российские вузы".

К числу приоритетов Сергей Лавров также отнес продвижение за рубежом лучших достижений культуры, искусства, образования, науки, развитие туристических связей. "Мы должны добиваться дальнейшего сплочения многонационального, многоконфессионального русского мира, обеспечивать развитие связей между исторической, коренной Россией и нашими диаспорами", - подчеркнул министр иностранных дел РФ.


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URL: https://www.vb.kg/411742
Теги:
миграция, Россия, трудовая миграция, Сергей Лавров
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