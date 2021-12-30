Марафон Бишкекского городского кенеша "Особая забота" дошел и до ОО АРДИ

В рамках проведения предновогоднего марафона Бишкекского городского кенеша "Особая забота", воспитанникам общественного объединения "Асссоциации родителей детей инвалидов" от имени председателя Бишкекского городского кенеша Куванычбека Конгантиева вручили новогодние подарки.

В Бишкекском горкенеше отмечают, что особо отрадно, что среди воспитанников объединения воспитывается спортсменка Кыргызстана по шахматам Дария Кудайназарова. Дария была единственной представительницей нашей страны на III чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в городе Черри-Хилл в США в 2019 году. Юная спортсменка из Кыргызстана впервые в истории отечественных шахмат приняла участие на таком крупном соревновании, где приняли участие 16 спортсменов из восьми стран. Она показала высокие результаты, успешно одолев несколько соперников.