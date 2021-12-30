Участвовать в повторных выборах в ЖК собираются уже 8 кандидатов

В ЦИК принимают уведомления от кандидатов-самовыдвиженцев о намерении участвовать в повторных выборах депутатов ЖК по Первомайскому избирательному округу № 27 и Свердловскому избирательному округу № 29, которые пройдут 27 февраля.

На сегодня подано восемь заявлений:

Сурабалдиева Эльвира, экс-вице-премьер-министр, экс-депутат парламента КР, баллотируется по Первомайскому избирательному округу № 27 Алмамбетова Гуля, экс-советница мэра Бишкека, баллотируется по Свердловскому избирательному округу № 29 Джакыпбеков Шадыкан, председатель ОО "Кыргызский Народный Революционный комитет", учредитель ОсОО телерадиокомпания "Интеллект ТВ", баллотируется Первомайскому избирательному округу № 27 Асанбеков Жаныбек, депутат Бишкекского горкенеша, баллотируется Свердловскому избирательному округу № 29 Токтакунов Нурбек, адвокат, учредитель общественного объединения "Партнерская группа Прецедент", баллотируется по Первомайскому избирательному округу № 27 Жолдошова Назгуль, директор ОФ "Фонд гражданских идей", основатель и руководитель Молодежного парламента, баллотируется по Свердловскому избирательному округу № 29 Сартаев Анвар, военный правозащитник, баллотируется по Первомайскому избирательному округу № 27

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, т.е. до 18.00 ч. 27 января 2022 года.

Выдвижение кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения производится путем подачи кандидатом в ЦИК КР заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу. Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в ЦИК КР документы должны представить не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов, т.е. до 18.00 30 января 2022 года.