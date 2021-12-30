На новогодние подарки кыргызстанцы готовы потратить от 1 до 5 тысяч сомов

За пару недель до Нового года vb.kg решил узнать, сколько денег кыргызстанцы планируют потратить на новогодние подарки? Результат удивил!

Новый год считает своим самым любимым праздником, наверное, большинство жителей планеты. В декабре все начинают считать дни, оставшиеся до конца декабря и волшебной новогодней ночи, ждать чуда и, конечно же, подарков! Закончить все дела, навести порядок, украсить дом и офис, закупить продукты на праздничный стол, выбрать презенты для любимых и коллег по работе… В этой суете месяц пролетает незаметно. Кто-то находит и покупает подарки загодя, а кто-то оставляет это ответственное мероприятие на последние дни декабря.

Учитывая, что 2021 год вновь был весьма непростым, а цены продолжали расти с завидной регулярность, возможность потратить на подарки большую сумму есть сейчас далеко не у всех. Опрос vb.kg показал, что 26,24 процента людей, принявших в нем участие, намерены потратить на презенты от 1 до 5 тысяч сомов. Чуть меньше – 21,28 процента кыргызстанцев вообще не планируют делать подарки кому-либо. Но вот 14,89 процента проголосовавших, если они, конечно, были с нами честны, могут позволить себе потратить на подарки более 15 тысяч сомов! И менее всего – лишь 3,55 процента участников опроса сделают подарки своими руками.