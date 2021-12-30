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На новогодние подарки кыргызстанцы готовы потратить от 1 до 5 тысяч сомов

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- Анастасия Карелина
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За пару недель до Нового года vb.kg решил узнать, сколько денег кыргызстанцы планируют потратить на новогодние подарки? Результат удивил!

Новый год считает своим самым любимым праздником, наверное, большинство жителей планеты. В декабре все начинают считать дни, оставшиеся до конца декабря и волшебной новогодней ночи, ждать чуда и, конечно же, подарков! Закончить все дела, навести порядок, украсить дом и офис, закупить продукты на праздничный стол, выбрать презенты для любимых и коллег по работе… В этой суете месяц пролетает незаметно. Кто-то находит и покупает подарки загодя, а кто-то оставляет это ответственное мероприятие на последние дни декабря.

Учитывая, что 2021 год вновь был весьма непростым, а цены продолжали расти с завидной регулярность, возможность потратить на подарки большую сумму есть сейчас далеко не у всех. Опрос vb.kg показал, что 26,24 процента людей, принявших в нем участие, намерены потратить на презенты от 1 до 5 тысяч сомов. Чуть меньше – 21,28 процента кыргызстанцев вообще не планируют делать подарки кому-либо. Но вот 14,89 процента проголосовавших, если они, конечно, были с нами честны, могут позволить себе потратить на подарки более 15 тысяч сомов! И менее всего – лишь 3,55 процента участников опроса сделают подарки своими руками.


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URL: https://www.vb.kg/411758
Теги:
Новый год, опрос, Кыргызстан
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