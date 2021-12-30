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Поздравили детей российских соотечественников из регионов Кыргызстана

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- Айжан Мамбеталиева
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В Русском доме в Бишкеке состоялся новогодний утренник для детей российских соотечественников из регионов Кыргызстана. Праздничное мероприятие для мальчишек и девчонок организовали Русский дом в Бишкеке и ОФ "Наследие Победы". На утренник были приглашены дети из Канта, Кара-Балты, Ленинского, Красной речки, Дмитриевки и Ивановки.

Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Виктор Нефедов поздравил юных гостей и их родителей с наступающим праздником, пожелав им здоровья, радости и праздничного настроения. Также со своим поздравлением к присутствующим обратилась президент ОФ "Наследие Победы" Анастасия Шевченко.

Праздничный утренник продолжился яркой новогодней сказкой с участием молодежного инициативного движения "МИД", Деда Мороза, Снегурочки и персонажей сказок. Дети пели, танцевали, участвовали в конкурсах и флешмобах. Все ребята получили новогодние подарки и зарядились праздничным настроением.


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URL: https://www.vb.kg/411759
Теги:
дети, Новый год, праздник, Россия, Россотрудничество, Кыргызстан
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