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Акылбек Жапаров поговорил по телефону с Михаилом Мишустиным

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- Наталья Крайнова
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Председатель кабмина Акылбек Жапаров провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора Акылбек Жапаров поздравил Михаила Мишустина по случаю наступающего Нового года и Рождества.

Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров отметил, что уходящий год стал плодотворным для кыргызско-российских отношений и был насыщен важными политическими контактами и знаменательными для наших двух стран событиями.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/411761
Теги:
Акылбек Жапаров, Россия
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