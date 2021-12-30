Акылбек Жапаров поговорил по телефону с Михаилом Мишустиным

Председатель кабмина Акылбек Жапаров провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора Акылбек Жапаров поздравил Михаила Мишустина по случаю наступающего Нового года и Рождества.

Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров отметил, что уходящий год стал плодотворным для кыргызско-российских отношений и был насыщен важными политическими контактами и знаменательными для наших двух стран событиями.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.