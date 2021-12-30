Павел Дуров раскритиковал американские мессенджеры

Павел Дуров выступил с критикой в адрес американских мессенджеров. Об этом пишет securitylab.ru.

На своем канале основатель Telegram заявил, что несмотря на хваленое сквозное шифрование, американские мессенджеры все равно передают содержимое сообщений третьим сторонам в режиме реального времени. В качестве доказательства Павел Дуров привел недавно утекшее в Сеть внутреннее руководство ФБР по извлечению сообщений и метаданных из мессенджеров.

"Я не удивлен. Многие другие приложения не могли бы гарантировать своим пользователям полную конфиденциальность, даже если бы хотели. Поскольку их инженеры живут в США, им приходится тайно внедрять бэкдоры в приложения, когда им приказывает правительство. Если инженер заявит об этом публично, он может сесть в тюрьму за нарушение соглашения о неразглашении", - заявил Дуров.

По его словам, в большинстве случаев для извлечения закрытой информации из мессенджеров спецслужбам даже не нужен судебный ордер, а иногда судебные документы строго засекречены.

"Некоторые считающиеся защищенными приложения с самого начала финансируются правительством (например Anom, Signal)", - подытожил Дуров.

Несколькими днями ранее основатель Signal Мокси Марлинспайк раскритиковал мессенджер Telegram, заявив, что его безопасность сильно преувеличена. По его словам, даже Facebook Messenger и тот обеспечивает пользователям более высокий уровень безопасности хотя бы потому, что в нем используется сквозное шифрование, тогда как в Telegram вся история переписок хранится в текстовом виде на серверах компании без какого-либо шифрования и защиты персональных данных. "Ответка" от главы Telegram Павла Дурова не заставила себя ждать.